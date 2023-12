Luciana Gimenez dá detalhes sobre relação com Mick Jagger atualmente

A apresentadora Luciana Gimenez comentou em entrevista sobre como está sua relação com o cantor Mick Jagger, pai de seu filho mais velho

Nesta semana, Luciana Gimenez deu detalhes sobre seu relacionamento com o cantor britânico Mick Jagger. A apresentadora e o artista são pais de Lucas Jagger, hoje com 24 anos. Em entrevista a um podcast, a famosa comentou sobre seu atual relacionamento com o vocalista da banda Rolling Stones.

A comandante do “Super Pop” comentou que já recebeu propostas para falar sobre a intimidade com o astro do rock, mas que ela se recusa a fazer isso. “Eu me sinto desconfortável em aparecer por outra pessoa. Sempre acho que a outra pessoa não vai gostar, e eu não gostaria que fizessem comigo. Eu fiquei 21 anos sem falar do pai do Lucas. Não tem muito o que falar. É chato alguém falar das suas coisas. Vim de uma época em que morava na Inglaterra, as pessoas vendiam histórias do outro. As pessoas me ofereceram dinheiro para falar do pai do meu filho”, disse.

No podcast “Desculpa Alguma Coisa” da autora Tati Bernardi, a comunicadora ainda contou: “É uma coisa tão absurda você receber dinheiro para dedurar alguma coisa particular de uma pessoa que você namorou. A pessoa fica com você, dorme com você e você conta as coisas particulares na internet? Dinheiro é muito bom, mas não existe isso. Se você quiser falar, você pede. Uma vez fizemos umas fotos do Lucas e a gente combinou. Antes do trabalho, tem a individualidade da pessoa, eu tento respeitar a dos outros, nem sempre acontece comigo”.

Assim como a mãe, Lucas evita falar o nome do pai, e não usa o sobrenome do famoso. “Meu filho Lucas, não usa o nome do pai. Tem uma história engraçada. Estávamos tentando pegar uma reserva de um restaurante em Londres, e eu pedi para ele ligar e falar [o sobrenome]. Ele é difícil, não liga, não fala”, contou a apresentadora.

Mesmo não falando sobre Mick, a relação do ex-casal segue tranquila. Luciana surpreendeu ao revelar a reação do cantor quando em janeiro deste ano, a apresentadora sofreu um grave acidente de ski. “Mick entrou em contato imediatamente, perguntando se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar, se eu precisava de alguma coisa. Assim como sua namorada, a Mel [Hemrick, mãe do filho mais novo de Mick, Deveraux]”, comentou.

Saudade!

Ainda nessa entrevista, Luciana comentou sobre sua relação com o filho mais velho, Lucas. A apresentadora e mãe coruja revelou qual foi sua reação quando o jovem tomou a decisão de morar sozinho fora do país.

“Acredito muito nesse modelo de que tem que se virar sozinho e tal. Quando ele foi, achei que ia ficar bem, mas teve um dia que eu gritava tanto. Foi um dia só. Entrei no meu quarto, eu uivava de desespero. De saudade. Faz falta no dia a dia", disse a apresentadora que também é mãe do menino Lorenzo Fragalli.