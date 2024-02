Lucas Souza abre o jogo após declarações de Jojo Todynho sobre seu novo namoro

Tem volta? Procurada pela CARAS Digital, equipe de Lucas Souza se manifesta após comentários de Jojo Todynho sobre namoro com Jaquelline Grohalski

No último final de semana, Jojo Todynho relembrou detalhes de seu antigo casamento e deu um show de maturidade ao falar sobre o novo relacionamento de Lucas Souza com Jaquelline Grohalski. Procurado pela CARAS digital nesta segunda-feira, 26, a equipe do ex-peão de ‘A Fazenda’ se manifestou sobre os comentários da ex-esposa.

Para quem não acompanhou, Jojo começou a enfrentar críticas nas redes sociais depois de revelar que terminou seu namoro de pouco menos de um ano com Renato Santiago. A cantora contou que recebeu muitos comentários dizendo que ela não ‘dava certo com ninguém’. Foi então que ela relembrou de seu antigo casamento com Lucas em um vídeo no Instagram.

A estudante de direito revelou que, apesar de terem protagonizado ‘guerras’ no passado, o ex-militar encontrou o amor novamente. Além disso, ela não descartou a possibilidade deles serem amigos no futuro, embora tenham vivido um término conturbado: "Me casei com uma pessoa que eu fui muito apaixonada, que amei”, Jojo iniciou.

“Não deu certo, a vida seguiu, guerras aconteceram. Hoje ele está com uma mulher fod*, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele”, a cantora opinou sobre a nova namorada de seu ex-marido. Após as declarações, a equipe do artista se manifestou lembrando que Lucas está viajando com a Jaquelline e, por isso, não viu os comentários.

No entanto, a assessoria reafirmou que Lucas deseja somente o bem para sua ex-esposa e fez questão de ressaltar que seu casamento está no passado. Agora, o ex-participante do reality show rural está focado totalmente em seu novo relacionamento e em seus novos projetos pessoais. Confira o pronunciamento oficial da equipe do artista:

“ Lucas se encontra na Europa com sua namorada. Amanhã conhecerá Paris. O seu antigo relacionamento com Jojo Todynho é passado. Atualmente ele está envolvido em seu atual relacionamento com a Jaqueline Grohalski e também em seus projetos pessoais e profissionais como ator. Acredito que Lucas deseja tudo de bom a Jojo ”, disseram.

Vale lembrar que Jojo e Lucas oficializaram a união em janeiro de 2022, mas colocaram um ponto final no relacionamento apenas 10 meses depois em uma separação conflituosa. Desde o fim do casamento, a cantora engatou um namoro que durou pouco menos de um ano, enquanto Lucas está apaixonado por Jaquelline desde que participou do reality da Record no ano passado.

