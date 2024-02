Solteira, Jojo Todynho surpreende ao opinar sobre novo namoro de Lucas Souza

Após terminar namoro, Jojo Todynho dá show de maturidade ao opinar sobre o novo relacionamento do ex-marido, Lucas Souza

Jojo Todynho está passando por uma nova fase desde o término com Renato Santiago. Mas nas redes sociais, ela enfrentou críticas sobre seus relacionamentos. Por isso, a cantora relembrou detalhes de seu antigo casamento e deu um show de maturidade ao mencionar que seu ex-marido, Lucas Souza, também já está vivendo um novo amor.

Agora solteira, a estudante de direito contou que foi questionada sobre o motivo pelo qual seus relacionamentos não deram certo. Sincera, ela lembrou que viveu uma guerra com seu ex-marido, mas que atualmente, ele está feliz com sua nova namorada, Jaquelline Grohalski: “‘Ai tadinha da Jojo, ela não dá certo com ninguém. Que loucura”, ironizou os comentários.

"Me casei com uma pessoa que eu fui muito apaixonada, que amei. Não deu certo, a vida seguiu, guerras aconteceram. Hoje ele está com uma mulher fod*, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele”, Jojo surpreendeu ao opinar sobre o novo relacionamento de seu ex-marido, com quem viveu um término conturbado.

Na sequência, a artista deu a entender que eles podem virar amigos no futuro: “Independente da guerra que eu tive com ele e ele comigo. Não deu certo, vida seguiu, pau quebrou mesmo, vida seguiu. Mesmo com essa guerra toda, se passar 10, 20, 30, 40 anos e a gente virar amigo? A gente não sabe”, disparou a cantora, que já viveu atritos com o ex-militar após o término.

Em sua reflexão, a cantora destacou que, apesar do casamento não ter dado certo, o ex-marido encontrou sua felicidade e isso não significa que o relacionamento dos dois foi em vão. Vale lembrar que Jojo e Lucas oficializaram a união em janeiro de 2022, mas colocaram um ponto final no relacionamento apenas 10 meses depois.

Durante sua participação no reality show da Record, o ex-militar causou ao revelar que ainda tinha sentimentos por sua ex-mulher: "Eu sinto que tenho um negócio mal resolvido", disse Lucas, que levou uma foto da cantora para 'A Fazenda'. Mas ele se apaixonou durante o confinamento e engatou um relacionamento sério com a campeã da edição, Jaquelline.

Jojo Todynho revela o motivo do fim do namoro com Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho está solteira novamente após terminar o namoro com Renato Santiago. Diante da repercussão dos boatos sobre sua vida pessoal, ela optou por ser transparente e revelar o motivo da separação. Surgiram rumores de que teria sido traída e teria pedido a demissão do ex-namorado de um emprego que arrumou para ele.

No entanto, Jojo negou tais alegações sobre seu antigo namoro e afirmou que eles terminaram em paz. A estudante de direito enfatizou que mantém uma amizade com Renato e destacou sua admiração por seu trabalho. Além disso, a cantora também compartilhou detalhes sobre o destino do carro que presenteou seu ex-namorado.