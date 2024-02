Ex-A Fazenda Lucas Souza quer ser ator e revela qual será seu desafio

Em conversa com a CARAS Digital, Lucas Souza anuncia que vai iniciar um curso de interpretação em breve e diz como vai lidar com as críticas

O ex-A Fazenda Lucas Souza está com novidade em sua vida profissional. Ele anunciou que quer investir na carreira de ator e vai começar a estudar para aperfeiçoar o seu talento no mundo das artes. Em uma conversa com a CARAS Digital, o rapaz contou mais sobre a nova fase.

O artista foi aprovado para o curso de interpretação na Escola de Atores Wolf Maya e também está no elenco da peça Paixão de Cristo, em Miguel Leão, Piauí. Com isso, ele está animado, mas sabe que seu desafio será lidar com a timidez. "Eu sou muito tímido, mas, com essa parte de ser apresentador, notei que tenho potencial. Estou em busca de técnicas que vão me ajudar na intepretação e resolvi me entregar ao ofício. Acho que sou uma pessoa criativa e que aprende fácil. Então, acredito que decorar textos e marcações de cenas eu vou tirar de letra. Penso que a timidez pode ser um problema, principalmente se no set tiver muita gente ou eu tenha que contracenar com alguém de muita expressão no meio", afirmou ele.

E o rapaz já sonha longe na carreira. "Quero ser ator de novelas, pois a televisão me fascina demais. Mas também vou me dedicar ao teatro, cinema e internet", disse ele, que completou: "Esse curso era algo que eu queria muito, pois Wolf Maya é uma escola renomada e dá muita força. Foi uma notícia que comemorei e fiquei muito feliz. Estou muito ansioso para começar e colocar todos os ensinamento em prática".

Inclusive, ele já sabe que vai lidar bem com as críticas ao longo de sua jornada. "Já tenho em mente que a melhor forma de lidar com as críticas é não levar para o coração. Vou fazer como faço na internet: aquilo que me acrescenta algo positivo eu absorvo; a negatividade, eu ignoro", afirmou.

O artista contou que se inspira em um amigo que surgiu em sua vida na época de A Fazenda. "Depois que conheci e me tornei amigo do André Gonçalves, que esteve comigo em Fazenda. Vejo ele como uma grande inspiração no quesito atuação", afirmou ele, que vai usar a disciplina da vida militar para sua nova empreitada. "O militarismo trouxe para a minha vida a questão da disciplina de uma maneira bem forte. Eu já entendi que a dedicação, a ralação e o esforço são fundamentais para chegar a ser um ator de renome", finalizou.

Atualmente, Lucas Souza está na Europa com sua namorada, Jaquelline, que foi a vencedora de A Fazenda 15, da Record TV.