Lucas Rangel manda recado após expor confusão com Virginia: ‘Pode me ligar’

Lucas Rangel expõe 'fofoca nos bastidores' e faz um pedido direto para Virginia Fonseca após deixarem de se seguir nas redes sociais

Lucas Rangel decidiu revelar o que aconteceu em sua relação com Virginia Fonseca. Em entrevista ao programa de Eliana, o influenciador digital explicou que a amizade entre eles ficou abalada após uma fofoca nos bastidores e eles deixarem de se seguir nas redes sociais. Aproveitando a oportunidade, ele fez um pedido direto para a mãe das Marias.

Durante sua participação no quadro ‘Cardápio Surpresa’, Rangel precisava decidir se iria ‘adicionar’ ou ‘cancelar’ algumas personalidades em uma dinâmica. Quando questionado sobre sua relação com Virginia, o influenciador não hesitou em revelar que já enfrentou uma confusão com a mais nova apresentadora contratada pelo SBT.

"Olha, a Virginia, nunca fui tão próximo dela. A gente se conhece pouco. Mas deve fazer uns quatro meses que ela parou de me seguir. E eu não sei o motivo”, disparou. Na sequência, Rangel explicou que alguns rumores acabaram atrapalhando a aproximação com a esposa de Zé Felipe: “Mas não cancelaria ela, porque eu gosto dela em si”, iniciou.

Lucas aproveitou para revelar detalhes da confusão: “Eu acho que teve umas fofocas nos bastidores de coisas aí e que eu até entendo. Mas que, no final, já foram resolvidas. Eu acho que o que chegou nela, chegou de uma forma distorcida. A gente não teve a oportunidade de se encontrar e resolver. Então, eu não a cancelaria”, ele explicou a decisão.

Por fim, o influenciador fez um pedido para a famosa: “Pode me ligar, Virginia, para resolver”, ele declarou em tom de brincadeira. Vale lembrar que, apesar da polêmica com a influenciadora, Rangel está vivendo uma ótima fase tanto em sua vida profissional, como apresentador do ‘PodEntrar’, quanto na vida pessoal, com a proximidade de seu casamento.

Lucas Rangel detalha preparativos de casamento:

Noivo do também influenciador digital Lucas Bley, Lucas Rangel está se preparando para subir ao altar em novembro no Palácio Tangará, em São Paulo. Em suas redes sociais, ele revelou recentemente detalhes dos preparativos para o casório, destacando que tem sido um processo bem cansativo e bastante caro, mas que vai valer a pena.

"Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", desabafou o influenciador. Junto dos preparativos, Lucas e Bley ainda estão gravando um reality sobre o momento de transformação na vida deles; saiba mais!