Luana Andrade fez última publicação um dia antes da morte; veja

Ex-participante do Power Couple, Luana Andrade morreu nesta terça-feira, 7, aos 29 anos

A influenciadora Luana Andrade morreu nesta terça-feira, 7, aos 29 anos. Um dia antes de sua morte, a ex-participante do reality Power Couple (RecordTV) fez uma publicação em seu perfil do Instagram mostrando seu treino na academia. Nos comentários, fãs e internautas lamentaram sua partida.

"No meu lugar favorito de São Paulo", escreveu Luana Andrade na legenda da publicação. Ela estava em uma academia da rede BioRitmo e compartilhou duas fotos no espelho e um vídeo exibindo detalhes da decoração do ambiente.

"Meu Deus do céu não posso acreditar! Meu coração está dilacerado! Meus mais profundos sentimentos a família aos amigos e ao João Hadad", escreveu Adriane Galisteu. "Descanse em paz que Deus conforte os familiares", completou a influenciadora Taty Zatto, que também participou do Power Couple, porém, na quarta edição.

Natural de São Paulo, Luana Andrade se formou em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, e também trabalhava como modelo fotográfica desde 2018. Desde abril de 2023, ela era assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT.

Além disso, ela participou da sexta edição do reality Power Couple, sob o comando de Adriane Galisteu. A temporada contou com 13 casais competindo pelo prêmio em dinheiro e teve Matheus Sampaio e Brenda Paixão como vencedores.

"É com lágrimas nos olhos e um tremendo choque de realidade que eu escrevo esse post. As lembranças não poderiam vir em em preto e branco, pois ela sempre foi arco-íris por onde passava. Tenho certeza que está sendo recebida nos braços do altíssimo, minha amiga", lamentou Paixão.

Luana Andrade morreu nesta terça-feira, após complicações causadas por uma cirurgia estética. "A morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada ontem no Hospital São Luiz, unidade Itaim, onde ela não resistiu a paradas cardiorrespiratórias", diz nota compartilhada pelo SBT.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE LUANA ANDRADE: