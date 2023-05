Lu Grimaldi celebra 50 anos de carreira com novo papel e reflete sobre etarismo: 'Sério'

Lu Grimaldi comentou que vai estar ocupada com seu novo papel em Romeu e Julieta e refletiu sobre o etarismo na sua profissão

Lu Grimaldi (68), que vai estrelar a nova novela do SBT, Romeu e Julieta, já tem muito tempo de trabalhos na televisão. Em entrevista à Contigo, a atriz celebrou os 50 anos de carreira que vai completar no fim deste ano, comentou que vai estar ocupada com seu novo papel e ainda refletiu sobre o etarismo na sua profissão.

"Eu desejo que nós tenhamos espaço. Esse ano eu estou trabalhando muito bem, mas, com a pandemia, aconteceu uma sensação de abandono, de não ter trabalho. No Brasil tem muito etarismo, e não é 'mi mi mi', é tudo muito sério. Se ficar vivo, vai passar por isso. Com esse trabalho, [espero] que as portas continuem se abrindo, não só para mim, como para tantas outras pessoas incríveis, para que a gente tenha trabalho, porque é disso que a gente gosta. A gente fica vivo quando está atuando", declarou Lu Grimaldi sobre o etarismo na atuação.

Completando 50 anos de carreira em dezembro de 2023, a atriz comentou como a data gerou reflexões sobre sua trajetória: "Dia três de dezembro, de 2022, eu falei: 'Nossa, 49 anos'. Quando eu vi que era três de dezembro, eu lembrei que foi o dia que eu estreei, em 1973. Agora esse pensamento tem sido recorrente, eu estou a caminho dos 50, a vida passa muito rápido. A gente vai vendo todas as bobagens que pensou, a perda de tempo com pensamentos bobos".

