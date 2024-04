Lívian Aragão compartilha rotina de estudos na Universidade de Harvard

A atriz Lívian Aragão usou as redes sociais para abrir sobre sua experiência na Universidade de Harvard. "Eu amo aprender"

Nesta terça-feira, 9, Lívian Aragão compartilhou detalhes sobre sua experiência de estudar na Universidade de Harvard, no Estados Unidos. Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou fotos e vídeos do seu dia de aula.

"Eu amo aprender e principalmente crescer como pessoa e profissionalmente. Melhor ainda é poder usar tudo isso pra ajudar o próximo. Vamos que vamos", declarou a atriz.

A filha de Renato Aragão surgiu usando um moletom com o nome da Universidade. "Hoje eu vim 100% à caráter pra aula", brincou. Ela também postou um vídeo no qual aparece fazendo uma apresentação na sala de aula.

"O primeiro pitch em Harvard a gente nunca esquece", legendou Lívian. Vale lembrar que 'Pitch' é o termo usado para uma apresentação curta e direta que objetiva chamar a atenção de um cliente, investidor ou parceiro.

Durante o intervalo, ela aproveitou para contar aos seguidores sobre o planejamento semanal. "A gente acabou de ter a nossa primeira aula aqui em Harvard e estou muito chocada com o quanto a gente aprendeu em apenas três horas. Agora a gente vai dar uma volta e voltar porque tem o dia inteiro, amanhã também. Essa semana a gente está fazendo um intensivão para falar de empreendedorismo".

Ainda no início da semana, Lívian anunciou sua ida à Harvard. "Esse ano vim com a Brazil Conference até Harvard para ouvir palestras de pessoas importantes, que estão ajudando a melhorar nosso país, e debater questões importantes pra tornar o Brasil um lugar melhor em diversas áreas.", disse ela.

Lívian Aragão exibe boa forma na praia

A atriz Lívian Aragão agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos do seu dia de folga na praia. A estrela registrou o seu passeio em uma praia em um lindo dia de sol e caprichou nas poses.

Nas fotos, ela apareceu só de biquíni fio-dental e fininho enquanto se divertia no local. Inclusive, ela deixou à mostra o bumbum e as curvas impecáveis. “Lembranças de um dia ensolarado”, disse ela.

Nos comentários, a beldade recebeu vários elogios dos fãs. “Lindíssima. Meu conceito de beleza natural”, afirmou um fã. “Que perfeita”, escreveu outro. “Zero defeitos”, comentou mais um.