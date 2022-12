Lívian Aragão atualiza quadro de saúde do pai e agradece carinho: “Melhor que ontem!”

A filha do humorista Renato Aragão, Lívian Aragão, falou sobre a recuperação do pai que segue internado em observação

Na tarde desta quinta-feira, 09, Livian Aragão (23) usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o quadro clínico de saúde do pai, que foi internado às pressas em um hospital do Rio de Janeiro, após sofrer um acidente isquêmico transitório, no último dia 07.

A filha de Renato Aragão (87), publicou um clique nos Stories de seu Instagram para contar aos internautas que o pai segue em observação, e está se recuperando. "Meu pai tá bem melhor que ontem, mas segue em observação médica e neurológica pra voltar pra casa 100% em breve", escreveu.

A atriz também agradeceu o carinho e apoio que está recebendo dos fãs: "Obrigada a todos que mandaram mensagem. Ele fica bem feliz com o carinho de vocês", disse ela.

Renato Aragão tranquiliza fãs após ser internado

Na última quarta-feira, 07, o humorista também utilizou o seu perfil no Instagram, para tranquilizar os fãs sobre sua internação repentina. "Não precisam se preocupar, estou bem", disse ele em vídeo publicado nos Stories.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LÍVIAN ANDRADE FALANDO SOBRE O QUADRO DE SAÚDE DO PAI:

