Linn da Quebrada, da Dança dos Famosos, tem relação de 'irmã' com cantora famosa

A cantora Linn da Quebrada já revelou ter construído uma verdadeira relação de 'irmã' com uma cantora famosa e ganhadora do Grammy

Confirmada a temporada de 2023 do quadro Dança dos Famosos, a atriz e cantora Linn da Quebrada (32) é uma personalidade que desperta a curiosidade de muita gente por aí. Por exemplo, um detalhe que poucas pessoas sabem, é que ela tem uma relação de 'irmã' com uma cantora famosa que já ganhou um Grammy.

Durante sua passagem pelo BBB 22, Linn da Quebrada abriu o coração e revelou que a cantora Liniker é uma como se fosse uma irmã . O desabafo surgiu logo após a amiga ser atração de uma das festas do reality global.

"Fiquei feliz que ontem eu vi a Liniker. Para mim, foi quase como se eu tivesse ganhado uma Prova do Anjo. Só que é isso, ela nem pode falar comigo direito. Ter ao menos visto ela", disse Linn para Laís e Viny, sobre a amiga não poder interagir com ela durante o evento.

Ela ainda deu detalhes sobre a vida das duas, que já dividiram momentos especiais e até lançaram canções juntas. "Muito. A gente morou junta e mora pertíssimo uma da outra", declarou ela, que volta e meia causa com postagens sensuais na web.

"A gente é tipo irmã, passei os últimos dois ou três Réveillons com ela em Salvador, temos músicas juntas. Para além de tudo, a gente é muito junta mesmo na vida", completou a artista.

Na época, o encontro de Liniker e Linn foi marcado por emoções dos dois lados. Apesar de não conseguir esboçar torcida pela amiga no palco, Liniker ficou bastante nervosa e por pouco não errou a letra de suas próprias músicas. Diferente da 'irmã', a então sister não conseguiu conter as lágrimas e se entregou enquanto assistia ao show.

LINIKER FEZ DECLARAÇÃO DE AMOR

No dia em que Linn foi eliminada do programa, Liniker foi convidada para participar do Bate-papo BBB, o qual contava com a ex-BBB. Em conversa via vídeo chamada, a voz de Baby 95 não economizou nos elogios ao falar da amiga.

"Estou muito orgulhosa de você. Estou muito feliz, do fundo do meu coração. É surreal o que você fez lá dentro. Eu estou muito nervosa de falar com você porque, assim, eu te acompanhei todos esses dias, senti saudade, senti orgulho, eu queria muito que você chegasse na Final... Você ter entrado no BBB significa muito para gente", disse.