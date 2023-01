Língua afiada, Dona Dea tem histórico de patada em famosos; relembre

Dona Dea alfinetou Lívia Andrade neste domingo, 1º de janeiro; Ela não poupou palavras ao ser bem direta com outras celebridades

Dea Lúcia (75), conhecida como Dona Dea foi provocada por Lívia Andrade (39) e rebateu com uma alfinetada no 'Domingão' da TV Globo. No último domingo, 1º, a mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021) estava com uma roupa com listras pretas e brancas, então ouviu da apresentadora que estaria de "zebra". A matriarca não levou o desaforo para casa e rebateu sobre empoderamento e não esperar dinheiro de homem. Entretanto, não é a primeira vez que a mãe do humorista não poupou palavras. Ela tem um histórico de língua afiada e falar o que pensa para outros famosos .

Na estreia da Copa do Mundo, em 20 de novembro, Dona Dea surpreendeu ao dar um recado para Neymar (30) durante o 'Domingão'. Na ocasião, Luciano Huck (51) conversava com os jogadores da seleção brasileira Alisson Becker (30) e Casemiro (30). A mãe de Paulo Gustavo não perdeu a oportunidade de fazer um pedido a Casemiro.

"Carlinhos, vovó Déa vai pedir para você falar pro Neymar para ele não levar tombo! Para ele fazer gol. Um beijo para você", disparou Dona Dea. O comentário arrancou aplausos da plateia e risadas. Ela ainda tentou contornar a situação. "Botei ele numa rabuda", disparou.

Dona Déa Lúcia é tudo pra mim! Que astral 🧡✨ #Domingãopic.twitter.com/R93pffO94I — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 20, 2022

Participante do quadro Acredite em Quem Quiser no 'Domingão', ela fez uma pergunta indiscreta para três mulheres que contavam suas histórias. No programa exibido em 18 de dezembro, eles precisavam descobrir qual mulher era casada com o homem mais alto do Brasil. "Eu tinha uma curiosidade. Ele é grande em tudo?", questionou Dona Dea, fazendo um gesto com as mãos mostrando o comprimento.

O padre Fábio de Melo (51), que estava do lado da mãe do humorista, saiu de perto dela e foi para trás da bancada. "Vocês são maliciosos. Eu sempre falo assim se ele é grande em tudo. É isso", rebateu ela. "O problema não foi a pergunta, foi o gesto das mãos", explicou o sacerdote. "O padre é cabeça", brincou. "Ser velha tem suas vantagens. Você pode falar o que quiser, pode beijar quem quiser", concluiu ela.

Ainda no quadro do 'Domingão', Dona Dea já deu uma patada no próprio apresentador. Em agosto, ela criticou Huck por fazer as perguntas que deveriam ser feitas por ela, pelo padre Fábio e Lívia Andrade (39). "Luciano, você quer sentar aqui, e eu comando o programa? Você fica fazendo todas as perguntas! Eu não estou certa?", desabafou ela.