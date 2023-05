Liminha se pronuncia após sofrer acidente de trânsito: "O veículo realmente ficou danificado"

Liminha, assistente de palco do SBT, contou que bateu em uma viatura da polícia quando estava indo trabalhar

Liminha (57) sofreu um acidente de carro na manhã desta quinta-feira, 4. O assistente de palco do Programa Silvio Santos, do SBT, estava na região da Lapa, zona oeste de São Paulo, quando bateu em uma viatura da polícia.

Em um vídeo enviado ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, ele falou sobre o acidente e tranquilizou os fãs, explicando que ninguém ficou ferido após o ocorrido.

"Oi, gente, passando aqui para dizer para vocês que realmente aconteceu um acidente comigo de trânsito agora pela manhã. Estava indo fazer o programa do Silvio, junto com a Patrícia Abravanel, e eu me acidentei no carro da polícia, e o veículo realmente ficou danificado", contou.

Em seguida, Liminha revelou que o veículo ficou bastante danificado, mas que todos estão bem. Ele também agradeceu a preocupação de todos. "O carro da polícia também [ficou danificado], mas está tudo bem. Eu estou bem de saúde, os policias também, e vida que segue, tá? Mas obrigado pela atenção e pelo carinho. Beijo do Liminha, valeu!", completou.

A Tenente Fernanda Jus, que também se envolveu no acidente, também se manifestou sore o ocorrido. "Foi um acidente de trânsito, fui vítima, envolvendo uma viatura do primeiro batalhão de trânsito aqui na região da Lapa e, durante o deslocamento, infelizmente ocorreu essa colisão. Foi realizado o teste de etilômetro [para detectar se o motorista ingeriu alguma bebida alcoólica], deu negativo para as duas partes, e o condutor da viatura foi conduzido ao hospital com lesões na mão. Todos os procedimentos legais e obrigatórios foram realizados", disse ela.

Ex de Liminha revela motivo do fim do casamento

A dentista Fernanda Fiuza se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento com o assistente de palco Liminha, um dos ícones do SBT. Os dois se separaram após 12 anos de união. Ao A Tarde é Sua, ela disse que no momento o relacionamento realmente chegou ao fim.

"Primeira vez que eu saio depois de 12 anos casada e todo relacionamento tem um ciclo. E nesse momento nosso ciclo tá fechado. Nesse momento", garantiu ela, explicando que a exposição na mídia e os boatos prejudicaram a relação. "Atrapalhou. A distância também. A gente fica São Paulo e BH, a logística atrapalha um pouco mesmo. E fora outros boatos de bastidores que eu prefiro não comentar aqui no momento."

