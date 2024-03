Lima Duarte faz primeira aparição em público após morte da filha: 'Ter fé'

O ator Lima Duarte compartilhou alguns registros da visita que realizou em um centro espírita após a morte da filha, Julia Martins

O ator Lima Duarte fez sua primeira aparição em público após a morte da filha, Julia Martins, de 49 anos. Através das redes sociais, o artista contou que foi a um centro espírita em Minas Gerais.

Em seu Instagram oficial, Lima Duarte publicou alguns registros de sua visita ao local. "Fui em busca de Eurípedes Barsanulfo [1880-1918], na Casa Espírita em Sacramento - MG e não esqueci de Guimarães Rosa [1908-1967] que nos diz: 'Rezar muito. E ter fé. Porque as coisas estão todas amarradinhas é em Deus'", escreveu na legenda.

Nos comentários, admiradores do ator, de 93 anos, aproveitaram o momento para desejar muita força durante o momento delicado em que ele está passando. "Força meu querido, você está no coração dos brasileiro", disse uma seguidora. "Todos nós aqui estamos te abraçando virtualmente", declarou outra. "Estamos todos aqui em muitas orações sempre", falou uma terceira.

Julia Martins faleceu no dia 17 de fevereiro, após dar entrada no Hospital São Camilo, no bairro da Pompéia, em São Paulo, na noite anterior. A causa da morte não foi informada pela família.

Na ocasião, Lima Duarte compartilhou um registro especial em homenagem à filha. "Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio", escreveu o veterano.

Além de Julia, o ator também é pai de Pedro, Monica e da atriz Débora Duarte, filha de criação junto com Marisa Sanchez.

