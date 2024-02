Filha de Lima Duarte fez última publicação na web há um mês; veja

O ator Lima Duarte anunciou a morte de sua filha, Julia Martins, aos 49 anos, em seu perfil do Instagram neste sábado, 17

Filha de Lima Duarte (93), Julia Martins morreu na manhã deste sábado, 17, aos 49 anos. Discreta quanto à sua vida pessoal, a herdeira do ator fez sua última publicação no Instagram há pouco menos de um mês, e tem recebido mensagens nos comentários da foto.

No registro, ela aparece ao lado de Rodrigo Tadeu. Nos comentários da publicação, alguns internautas lamentaram a partida da filha de Lima Duarte , e o homem que aparece no registro fez algumas publicações em sua homenagem. "Estou sentindo tanto a sua falta. Iremos nos encontrar, Ju."

Em seu perfil do Instagram, Julia acumulava pouco mais de 170 seguidores e já havia compartilhado mais de 360 publicações. Ela costumava publicar fotos ao lado de amigos e família, em momentos de descontração.

A filha de Lima Duarte estava internada no Hospital São Camilo, em São Paulo, desde sexta-feira, 16. A causa da morte ainda não foi informada pela família, e a notícia de sua partida foi confirmada por seu pai, que compartilhou uma foto em seu perfil oficial do Instagram.

"'Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio.' - Hamlet", escreveu o ator, na legenda da foto ao lado de Julia, citando a obra Hamlet, do escritor inglês William Shakespeare.

Julia morava com o filho e uma enfermeira no bairro da Pompeia, Zona Oeste de São Paulo. Ela era uma das quatro filhas do ator, fruto do relacionamento entre Lima Duarte e Mara Martins. Além dela, o artista também é pai de Mônica Martins, Pedro Martins e da atriz Débora Duarte.

CONFIRA A ÚLTIMA PUBLICAÇÃO DE JULIA MARTINS, FILHA DO ATOR LIMA DUARTE, NO INSTAGRAM: