Morre Julia Martins, filha do ator Lima Duarte, aos 49 anos

Em suas redes sociais, o ator Lima Duarte anunciou a morte de sua filha, Julia Martins, aos 49 anos

Julia Martins, filha do ator Lima Duarte, morreu na manhã deste sábado, 17, aos 49 anos. Na noite anterior, ela foi internada no Hospital São Camilo, em São Paulo, mas infelizmente não resistiu. A causa da morte não foi informada pela família.

Em suas redes sociais, Lima Duarte publicou uma foto com a filha para se despedir. O artista lamentou a morte de Julia e citou a obra Hamlet, de William Shakespeare, para falar sobre sua dor. "'Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio.' - Hamlet", escreveu na legenda da publicação.

Julia morava com o filho e uma enfermeira no bairro da Pompeia, Zona Oeste de São Paulo. Ela era uma das quatro filhas do ator, que já foi casado quatro vezes ao longo de seus 93 anos, fruto do relacionamento entre Lima Duarte e Mara Martins.