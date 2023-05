Lily Collins tem aliança de casamento furtada em hotel de luxo em Hollywood

Como assim? A protagonista de 'Emily em Paris', Lily Collins teve as alianças de casamento e noivado furtadas durante hospedagem em hotel milionário

Nesta quarta-feira, 10, a atriz Lily Collins (34) estampou as capas dos jornais mais conceituadas da imprensa internacional, após ser vítima de furto durante sua temporada de férias no hotel em que estava hospedada em West Hollywood.

O furto aconteceu quando a atriz resolveu guardar seus itens pessoais junto com alguns aparelhos eletrônicos em um porta joias, localizado no cofre da suíte em que ela estava hospedada, para curtir sem preocupação um momento relaxante no spa dentro das dependências do local.

Porém, a protagonista que dá vida a Emily, na série 'Emily em Paris', levou um grande susto ao retornar para o quarto e não encontrar os seus pertences no lugar em que havia guardado. Sem reação, Collins ficou perplexa e completamente em choque ao perceber que tinha sido furtada dentro de um dos hotéis mais luxuosos de Los Angeles.

De acordo com o TMZ, a polícia não encontrou nenhum sinal de arrombamento onde Lily guardava seus pertences. O prejuízo que a artista levou está estipulado em aproximadamente US$ 10 mil (quase R$ 50 mil). Até o fechamento desta nota nenhuma prisão foi feita até o momento.

Lily Collins anuncia casamento "secreto" com escritor e se declara: ''Nunca fui tão feliz''

A atriz Lily Collins, anunciou que se casou "secretamente" com o cineasta e escritor Charlie McDowell (38), em uma fazenda bucólica de Dunton Hot Springs, no Colorado, Estados Unidos.

"Nunca fui tão feliz. Nunca quis ser alguém mais do que sua, e agora posso ser sua mulher. No dia 4 de setembro de 2021 nos tornamos oficialmente um do outro para sempre. O que começou com um conto de fadas, agora é a minha realidade para sempre. Nunca vou conseguir descrever corretamente o quão de outro mundo foi o fim de semana passado, mas 'mágico' é um bom jeito de começar. Eu te amo", escreveu ela ao revelar as fotos da cerimônia.