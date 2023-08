Lexa, Tata Werneck e outros famosos lamentam a morte de MC Marcinho

Além de Preta Gil, diversos famosos como Lexa e Tata Werneck lamentaram o falecimento do cantor MC Marcinho

Neste sábado, 26, o cantor MC Marcinho faleceu aos 45 anos. O artista estava internado e aguardava um transplante cardíaco. Após o anúncio da morte do ícone do funk, diversos famosos, como Preta Gil, se manifestaram nas redes sociais.

A cantora e esposa de MC Guimê,Lexa fez uma publicação em seu Instagram para lamentar o falecimento de Marcinho e ainda se lembrou da funkeira MC Kátia, que faleceu no último dia 13 deste mês. “Ontem ainda havia esperanças, mas hoje infelizmente a notícia mais triste chegou. Perdemos uma das maiores vozes do funk. O MC Marcinho sempre foi sensacional comigo e desejo pra toda família dele muita força. O funk perde duas vozes gigantes em um curto período. Funk em luto”, declarou a artista.

Quem também se manifestou foi a humorista e atriz Tata Werneck, que está estrelando a novela “Terra e Paixão”. “Não o conhecia, mas já dancei muito suas músicas e sei da sua importância pro funk. Que Deus o receba com colo e que esteja em paz”, escreveu a intérprete da personagem Anely nos stories de seu Instagram.

Na postagem feita pelo perfil oficial de MC Marcinho, anunciando o falecimento do artista, diversas outras personalidades se pronunciaram. O cantor MC Kevinho escreveu: “Descanse em paz guerreiro! Príncipe do funk”. A cantora e ex-BBB Pocah também lamentou: “Obrigada por tudo Marcinho! Vá em paz”. E o cantor e participante do BBB 23, MC Guimê comentou: “Descanse em paz professor”.

O produtor musical e DJ, Dennis DJ também comentou sobre sua relação com Marcinho: “Eu sempre falei o quanto você me inspirou, morávamos em Caxias, quantas vezes peguei o mesmo ônibus que você e tinha vergonha de falar. Você já estava estourado com ‘Solitário’ no Rio, tive o prazer de anos depois construir ima história linda e fazer vários trabalhos juntos, e criarmos uma amizade. Eu acreditava que isso seria passageiro e já já você estaria de volta aos palcos. Descanse em paz meu parceiro, você veio nesse mundo pra fazer história, e se hoje eu e muitos artistas de funk estão desfrutando algo bom, foi porque você também plantou lá atrás. Gratidão eterna”.

Em relação à causa da morte de Marcinho, o Hospital Copa d'Or, em que o artista estava internado no Rio de Janeiro, revelou em nota que declarou que Marcinho sofreu uma falência múltipla dos órgãos. A condição causa um efeito casacata no organismo, primeiro ocorrêndo a falência um órgão, que afeta as demais funções do corpo, e leva à falência secundária e geral.

A falência múltipla dos órgãos é bastante delicada e dificilmente reversível, geralmente coincidindo com a morte do paciente acometido. Segundo o médico Edmo Atique Gabriel, colunista do UOL, o quadro sistêmico leva em média de 24 a 48 horas.