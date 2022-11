Lexa rebate comentário sobre ter se aproveitado da fama de MC Guimê: “Lixo”

Lexa rebate comentário nas redes sociais e manda a real sobre casamento de sete anos com MC Guimê

A cantora Lexa (27) rebateu um comentário na web neste último final de semana, entre os dias 05 e 06 de novembro, sobre o término do seu casamento e relacionamento com o funkeiro MC Guimê (29), após sete anos juntos.

O divórcio foi anunciado de forma amigável, em 22 de outubro, mas um seguidor se sentiu no direito de opinar na vida pessoal da cantora, no Twitter.

"Só se aproveitou desse menino. Agora que não precisa mais dele, mandou embora. Ele deu tudo para ela. Sem ele, ela não seria p**** nenhuma", escreveu o hater.

Lexa não deixou passar batido e fez questão de pontuar algumas questões e responder que seu sucesso e dinheiro são fruto de seu trabalho.

"Guimê me conheceu pelo meu trabalho e me chamou para um feat. Sete anos não são sete dias", disse na rede social.

A artista continuou: "Sabe qual foi o dia que o Guimê me bancou? Nunca. Então, guarde sua opinião lixo pra você que pensa isso."

A cantora ainda sugeriu uma reflexão sobre como as mulheres são vistas como vilãs num caso de divórcio.

"Queria entender por que nós mulheres sempre somos subestimadas? Por que nós somos sempre as exploradas e culpadas? Ah, vai se lascar."

Lexa rebate internauta. Foto: Reprodução/Instagram

Lexa fez desabafo: 'Só eu sei como estou por dentro'

Lexa comoveu os fãs com um desabafo nas redes sociais pouco depois de ter anunciado o fim do casamento com o cantor MC Guimê. Também no Twitter, ela contou sobre o seu estado emocional neste momento de sua vida.

“Galera de Floripa, vou dar o meu melhor, prometo. Vou tirar forças de onde não tenho para fazer o meu trabalho. Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro”, disse ela.