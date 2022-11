Lewis Hamilton pega carona de táxi com Luciano Huck no Rio de Janeiro

Após desembarcar no aeroporto Santos Dumont, Lewis Hamilton foi recebido por Luciano Huck

Publicado em 09/11/2022, às 14h11

O heptacampeão mundial, Lewis Hamilton (37), foi visto pegando carona com o apresentador do 'Domingão do Huck', Luciano Huck (51).

Nesta quarta-feira, 9, o piloto desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e foi visto entrando em um táxi dirigido por Huck. Ainda não se sabe se foi somente uma carona ou se faz parte do antigo quadro que o apresentador tinha, em que entrevistava famosos e pegava passageiros com eles.

Hamilton é inglês e está no Brasil para concorrer ao Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo. Mas antes, foi para Brasília receber a honraria de cidadão honorário brasileiro na Câmara dos Deputados. Ele chegou a se encontrar com a cantora Iza e Seu Jorge.

O título de cidadão brasileiro veio pela forte relação que o piloto de Fórmula 1 tem com o Brasil, além de que em 2021, ele homenageou Ayrton Senna no GP de São Paulo usando as cores do país e imitando Senna ao dar uma volta de carro com a bandeira após vencer a corrida.

"É uma grande honra receber esse título, hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil", afirmou o piloto em Brasília.

Confira as fotos de Lewis Hamilton e Luciano Huck:

Lewis Hamilton e Luciano Huck - Victor Chapetta - Agnews

