Leonardo Miggiorin abre o jogo sobre nova fase e maturidade: 'Descobri minha missão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Leonardo Miggiorin também celebrou o retorno à Globo aos 41 anos

Em uma fase mais tranquila e autêntica, o ator Leonardo Miggiorin não foge de trabalhos. Agora, aos 41 anos, ele afirma estar realizado com o que já conquistou, mas pronto para novos papéis e desafios. Desenvolvendo outras facetas, o artista afirma à CARAS Brasil: "Descobri que a minha missão é desenvolver pessoas."

Hoje, Leonardo Miggiorin pode ser visto nas reprises de Senhora do Destino e Mulheres Apaixonadas, na Globo, e em A Terra Prometida, na TV Brasil . Além disso, ele também trabalha dando aulas como professor de psicologia, se dedica à sua formação em psicodrama e ainda desponta como empreendedor produzindo projetos no teatro.

"Quero ajudar pessoas a se desenvolverem espiritualmente, financeiramente, pessoalmente. Sempre atuei, amo atuar, e vou continuar atuando até o final da minha vida. Mas comecei a me perguntar: Para que serve o meu talento? A minha notoriedade?", questionou ele, que pretende usar a visibilidade na internet para divulgar seu próprio curso online sobre comunicação.

A chave para conquistar o entendimento veio ao lado da maturidade. O artista conta que decidiu começar a se expressar de uma forma mais verdadeira, entendendo que não precisava esconder tudo sobre si mesmo —especialmente nas redes sociais.

"Eu sou muito tímido. Com a profissão, eu aprendi a ser extrovertido. Aquele Zézinho, da Presença de Anita, ainda mora no meu coração. [Mas] quem se esconde demais some. Não tento forçar uma personalidade só para fazer sucesso no Instagram, vou na minha."

Além da dedicação ao universo on-line, o artista também se prepara para o lançamento de dois longa-metragens, Inexplicável, com Letícia Spiller e Eriberto Leão; e O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho, um filme de Bia Lessa, inspirado na obra O Grande Sertão Veredas, e roda o país com a peça O Que Vamos Fazer com Walter?, em que atuou como produtor.

Em paralelo aos trabalhos, o ator não esconde a animação de voltar à Globo após 10 anos para assumir o papel do fotógrafo Renato. O personagem chega à segunda temporada da série Vicky e a Musa, prevista para dezembro. Mesmo décadas após seu primeiro papel, ele afirma que o nervosismo para encarar uma nova trama continua o mesmo.

"Eu [ainda] fico nervoso antes de gravar, sempre tento me entrosar nos bastidores para que funcione. No camarim [de Vicky e a Musa] com tanto adolescente, fiquei me sentindo um peixe fora d’água, quase um professor da turma, mas faz parte [risos]."

Leonardo Miggiorin ainda acrescenta que, mesmo com o passar dos anos e o tempo fora de produções, não deixou de ter contato com o público e de sentir o carinho dos fãs. Agora, ele pede que o público cruze os dedos para que surja um novo papel em alguma próxima novela. "Vai ter filme, série e, se Deus quiser, pinta uma novela."