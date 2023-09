Leo Santana perde a cabeça e enfrenta fã após atitude controversa: "Meta"

Leo Santana perde a cabeça e enfrenta fã durante show; atitude dividiu opiniões

Um vídeo envolvendo o cantor Léo Santana está gerando grande repercussão nas redes sociais nas últimas horas. É que o arista perdeu a cabeça e se revoltou durante uma apresentação realizada neste final de semana.

Na gravação, o marido de Lore Improta surge muito indignado no palco a gesticula apontando para o público. O vídeo foi gravado quando ele dançava e cantava o hit Madeira de Lei. O artista reprova algo que estava acontecendo, afasta o microfone da boca e começa a apontar para um fã que assistia ao show.

Ele então solta palavrões. "Meta no c*", disparou ele duas vezes. O cantor também estava com uma expressão séria. Quem estava no local disseram que um dos fãs teria feito gestos obscenos para Léo Santana que não levou o desaforo pra casa.

Léo Santana foi uma das mais de 20 atrações do Salvador Fest, evento que aconteceu no Parque de Exposições da capital baiana. Além do artista, o palco principal recebeu artistas como Ludmilla, Belo e Ferrugem.

Veja:

Certeza que Léo Santana viu algum torcedor do CRB na plateia do Salvador Fest.

ps: Quem souber da fofoca eu aceito a informação pic.twitter.com/tTDNcUUBed — Matheus Buente (@MatheusBuente) September 18, 2023

Lorena Improta exibe a piscina da nova mansão

Há pouco tempo, a dançarina Lorena Improta revelou de quem foi a ideia de ter uma piscina no teto da sala de estar de sua nova casa. Ela e o marido, o cantor Léo Santana, estão construindo uma mansão em Salvador, na Bahia, para se mudarem em breve. Há pouco tempo, as imagens do projeto foram reveladas nas redes sociais e o projeto sofisticado chamou a atenção, inclusive a piscina no teto.

Então, ela contou mais detalhes da ideia. “Foi ideia do Léo. Porque a gente preza por privacidade. Ainda estamos entendendo a funcionalidade da piscina no teto, até para não dar problemas futuros. Mas pedi também uma piscina no jardim, com verde em volta. Vai ser ótimo para as crianças poderem brincar”, disse ela ao Jornal Extra.