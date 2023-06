Leo Dias surta com indireta de Neymar e detona: ‘Bora virar homem’

Colunista Leo Dias perde a cabeça com indireta de Neymar ao ironizar boatos de traição

Se irritou? Nesta terça-feira, 20, o jornalista de fofocas Leo Dias perdeu sua cabeça ao falar sobre a indireta que o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., disparou ao comentar sobre os boatos que vem sendo envolvido. Acusado de trair sua namorada e futura mãe de seu filho, Bruna Biancardi, o atleta compartilhou uma postagem enigmática sobre o assunto.

“Onde o amor faz morada e a inveja não nos abala”, escreveu o jogador de futebol, ao compartilhar a localização de onde estava em seu perfil oficial no Instagram. Ney está marcando presença como padrinho do casamento de Cris Guedes, um de seus parças, que está celebrando sua união com Bianca Coimbra, em Itu, no interior de São Paulo.

Durante sua participação ao vivo, Leo Dias surtou com a indireta mandada pelo jogador, acusando Neymar de estar sendo imaturo. “Ninguém quer teu mal, Neymar. O pessoal quer que você se comporte como homem, como o cara que engravidou a menina, como pai da criança. Não como menino Ney. Chega de ser o menino Ney”, disparou o colunista, detonando a postura do atleta perante à polêmica, acusando o craque de realmente ter traído Bruna.

Leo Dias ainda completou dizendo que Neymar deveria se retratar com os seus seguidores por estar tentando manter uma imagem de pai carinhoso e namorado fiel. O apresentador do SBT acha que o craque precisa dar algum tipo de explicação por conta das polêmicas. “Vira homem! Bora virar homem, Neymar! Você não vai mais ganhar a Copa do Mundo, nem em campo ele age como homem mais”, disparou o jornalista, completamente alterado.

Indireta? 🫣



Neymar faz nova postagem nas redes sociais e manda uma suposta indireta para toda essa confusão do último final de semana!#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/AUtDKXOiCo — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 20, 2023

Bruna Biancardi rebate rumores

Na segunda-feira, 19, Bruna Biancardi se irritou e rebateu o jornalista que afirmou que os dois tinham um relacionamento aberto com acordos para relacionamentos extra-conjugais. "Da onde você tirou essa m* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas então! Porque se não mostrar, vai levar é um grande processo nas costas". Esse é o primeiro pronunciamento que Bruna Biancardi faz em meio aos boatos de traição. Vale lembrar que Neymar foi exposto pela affair Fernanda Campos, que mostrou o caso que eles tiveram momentos antes do jogador se encontrar com a namorada.