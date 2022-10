Leo Chaves comemorou o aniversário do filho caçula com homenagem

O cantor Leo Chaves aproveitou a data especial para homenagear o filho mais novo, José, pelas redes sociais

O cantor Leo Chaves (46), abriu mais uma vez detalhes na sua intimidade e posou ao lado do filho caçula, José, para comemorar o aniversário do pequeno. Com uma foto, Leo homenageou o filho e escreveu: “18 de outubro sempre foi um dia especial pra mim! Por vários motivos! E quando você nasceu nessa data, ela se tornou ainda mais especial!! Parabéns José! Deus te abençoe! Pai ama muito você!”

Leo tem três filhos, Matheus, Antônio e José, frutos da relação com a ex-mulher, Tatianna Sbrana, com quem manteve relacionamento durante 14 anos, antes de anunciar a separação. E apesar de raros, os cliques com os pequenos fazem sucesso na rede social do cantor.

Leo fala sobre fim da dupla com o irmão

Leo Chaves ganhou sucesso participando da dupla Victor e Leo, junto com o seu irmão, e apesar da dupla ter se separado no ano de 2018, Leo, que está em carreira solo, chegou a falar sobre um possível retorno: “As pessoas ficam muito em dúvida sobre separação ou pausa do Victor & Leo. A gente deu uma pausa porque tanto eu como ele tem certeza que no futuro a gente se encontra. Não é uma separação onde você vai cada um para o lado definitivamente. Sabemos que vamos voltar, mas não agora”, disse o cantor durante uma participação no programa Altas Horas.

Já o cantor Victor Chaves (47), está longe da mídia há algum tempo, está trabalhando em um novo projeto chamado 'VC 2' e disse que voltará aos palcos na hora certa.