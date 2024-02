Lembra dela? Mexicana do BBB 23 revela planos para o Brasil após bombar em reality

Em entrevista à CARAS Brasil, Dania Méndez falou sobre ligação com público brasileiro e confessa desejo de aprender português

Apesar de ter ficado apenas poucos dias na casa do BBB 23, Dania Méndez garante que foi o suficiente para ser abraçada pelo público brasileiro. A mexicana revelou à CARAS Brasil que tem grandes planos para conseguir se aproximar dos fãs que conquistou por conta do reality da TV Globo.

"Ganhei um fandom brasileiro que nem imaginava graças a eles, eles me motivam a querer voltar", diz ela, que no último final de semana esteve no badalado Baile do Copa, a convite de uma marca de joias brasileira, Pandora.

Para o evento, a influenciadora não economizou no luxo e fez questão de entrar no clima da folia brasileira, arrasando nas plumas e cores chamativas. "Me disseram que era a melhor festa do Brasil, só pensei em penas e cores vivas para ser mais brasileiro", conta a morena, que usou um vestido rosa e plumas de mesma cor.

Depois de ver de pertinho as movimentações do Carnaval, Dania agradeceu aos brasileiros por todo o acolhimento. "Foi melhor experiência da minha vida, sou grata a este país por me proporcionar os melhores momentos da minha vida", declara ela, que lamentou por ter voltado para casa sem beijar nenhuma boca: "pensei que fosse flertar".

Ainda durante o bate-papo, ela falou sobre o BBB 24 e confessou que não tem acompanhado a repercussão da temporada, mas que adoraria saber mais do que acontece no mundo do entretenimento do país e, por conta disso, tem pensado em se dedicar mais ao português. "Estou aprendendo português para poder voltar com tudo para vocês", avisa.

No último ano, Dania virou destaque nacional e internacional após se tornar vítima de um caso de assédio dentro do BBB 23. Na época, a TV Globo foi obrigada a expulsar imediatamente Antônio Cara de Sapato e MC Guimê, que teriam protagonizado cenas que geraram revolta nos telespectadores.

Após a expulsão, Tadeu Schmidt apareceu ao vivo na TV para explicar que Dania não teve nenhuma culpa na decisão que foi tomada pela equipe do reality. “O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou, nada. É uma decisão nossa. Uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua. Fique tranquila. A gente não quer ver você chorar”, afirmou ele.