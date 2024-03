Leandro Karnal e Vitor Fadul revelam como foi assumir o relacionamento: 'Focar no amor'

Em entrevista à Revista CARAS, Leandro Karnal e Vitor Fadul comentam um pouco mais sobre relacionamento, arte e viagem para Europa

O historiador, escritor e palestrante Leandro Karnal(61) é um dos maiores pensadores contemporâneos do país. Karnal sempre foi muito discreto com relação a sua vida pessoal, porém, no ano passado ele assumiu publicamente seu casamento com o músico Vitor Fadul(28). Em entrevista exclusiva à Revista CARAS ambos comentam um pouco mais sobre como foi anunciar a relação para o público: "Focar no amor".

Karnal revelou seu casamento no ano passado, quando publicou uma foto ao lado do marido. Apesar disso, os dois teriam se casado em 2019. Os dois têm contrato de união estável e oficializaram o relacionamento. Eles moram juntos em São Paulo.

De acordo com Vitor, eles receberam apoio ao assumirem a relação: “Tornar nosso casamento público nos trouxe uma onda de amor inesperada e maravilhosa. Claro, nós enfrentamos alguns comentários negativos, mas escolhemos focar no amor e apoio que recebemos. Isso nos fortaleceu como casal e como indivíduos”, opina Vitor.

“Como casal, entendemos a visibilidade que temos e o potencial para inspirar positividade. O nosso compromisso é com o amor e a inclusão, esperando que nossa história possa encorajar outros a viverem suas verdades, sempre promovendo respeito e compreensão. Porque entendemos que, dentro daquilo que é ético, podemos ser aquilo que somos”, complementa.

Vitor comenta que ambos não se importam com a diferença de idade de 33 anos: "É apenas um número. Aprendemos muito um com o outro e isso enriquece nosso relacionamento. Nós respeitamos nossas diferenças e celebramos nossas semelhanças, o que nos torna mais fortes”.

“Nosso amor pela aprendizagem e pela exploração é o que mais temos em comum. Nossas maiores diferenças residem em como processamos e reagimos ao mundo ao nosso redor, mas essas diferenças apenas nos enriquecem e fortalecem nosso relacionamento”, pondera Karnal.

Viagem para Europa

Recentemente, Karnal e Vitor fizeram uma viagem para Europa, o casal desbravou destinos pontuados por riquezas históricas e culturais. No roteiro, paradas na Grécia, Turquia, Suíça e Portugal.

"A melhor parte é, sem dúvida, a oportunidade de compartilhar cada descoberta, cada risada e até os perrengues. Essas experiências fortalecem nosso vínculo e nos permitem conhecer ainda mais um ao outro”, assegura Vitor.

As experiências únicas ao longo das semanas de viagem viraram inspiração para as novas composições do músico: “Cada lugar visitado e cada cultura experienciada foi uma fonte rica de inspiração. As histórias, as paisagens e até os perrengues se transformam em letras e melodias, permitindo-me compartilhar essas experiências através da minha música”, finaliza