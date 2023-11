Feliz da vida, Leandro Karnal surge estiloso em momento raríssimo com o marido

Leandro Karnal aparece em momento raríssimo com o marido; ele tem 60 anos, enquanto o rapaz tem 28

O filósofo e escritor Leandro Karnal apareceu nesta quarta-feira, 8, em um momento raríssimo ao lado do marido, Vitor Fadul. Os dois foram assistir na primeira fila um dos desfiles do SPFW, que está acontecendo em São Paulo.

Apaixonados, eles posaram ao lado de Gabriela Prioli, que era colega do escritor na CNN Brasil. Os dois ficaram muito próximos e hoje são inseparáveis. Feliz da vida, o trio posou para fotos assim que chegou.

Karnal revelou seu casamento no ano passado, quando publicou uma foto ao lado do marido. Na época, os dois estavam curtindo uma viagem para a Europa. Na legenda, o escritor assumiu o relacionamento e publicou um desabafo.

"Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso".

Leandro Karnal tem 60 anos, enquanto Vitor Fadul está com 28 anos. Ele ainda contou que os dois têm contrato de união estável e oficializaram o relacionamento. Os dois moram juntos em São Paulo.

Veja:

Leandro Karnal fala sobre o namoro com homem mais jovem

Em entrevista na revista Veja, Leandro Karnal contou que não se obriga a se encaixar em uma orientação sexual após assumir o casamento com o cantor Vitor Fadul (27). “O rótulo é uma necessidade do observador, não minha. Apontar se sou hétero, homossexual, bissexual é uma necessidade que fala de posicionamento, mas ser mais ao outro para se referir a mim. Eu sou uma pessoa sexuada – e que, neste momento, decidi me casar com um outro homem. Eu não tenho um 'tipo' certo de interesse amoroso. Me encantei pela personalidade, criatividade e beleza do Vitor”, afirmou ele, e completou: “Já namorei homens e mulheres, tenho 60 anos e não cresci em um ambiente livre de homofobia”.