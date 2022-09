Lázaro Ramos faz linda homenagem para o artista plástico Emanoel Araujo: ''Fez história''

Ator Lázaro Ramos lamenta morte do escultor e artista plástico Emanoel Araujo, que faleceu na quarta-feira, 07, aos 81 anos

LUTO! O ator Lázaro Ramos (43) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 08, para lamentar a morte do artista plástico Emanoel Araujo.

O escultor, curador do Museu Afro Brasil, faleceu na última quarta-feira, 07, aos 81 anos de idade, devido a um infarto. Ele foi encontrado sem vida por um funcionário do museu em sua residência, que fica no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, segundo nota divulgada pelo museu.

O marido de Taís Araujo (43) fez questão de deixar uma linda homenagem em seu Instagram para Emanoel, que também foi diretor do Museu de Arte da Bahia e da Pinacoteca do estado de São Paulo.

"Emanoel Araújo, um dos maiores nomes da arte afro brasileira, nos deixou ontem. Ele que construiu, durante mais de seis décadas, uma carreira inspiradora que ia da escultura à ilustração, da gravura à cenografia, deu uma nova dinâmica à Pinacoteca de São Paulo, fundou o Museu Afro Brasil e trabalhou durante toda sua vida pela valorização da história da arte afrodescendente brasileira e da arte africana. Ganhou prêmios nacionais e internacionais importantes, como a Bienal Gráfica de Florença e o APCA de melhor gravador, sempre ressaltando o papel da herança negra na cultura nacional", começou escrevendo na legenda.

"Não consigo expressar tamanha perda para nossa história e somos gratos por tudo que ele construiu até aqui. Viva Emanoel Araújo e toda sua obra e contribuição para a nossa cultura! Você fez história. Obrigado mestre", finalizou Lázaro Ramos.

"Puxa, vida… vá em paz xará. Gostava muitíssimo dele!", disse a atriz Emanuelle Araujo nos comentários.

Confira a homenagem de Lázaro Ramos para Emanoel Araujo:

