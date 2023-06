Latino conta que já perdeu mais de R$ 20 milhões em vício: 'Tenho problema'

Cantor Latino conta que já faliu duas vezes e perdeu quantia milionária em vício

O cantor Latino deu uma entrevista reveladora para o jornalista Leo Dias. Em um bate-papo sincero com o colunista, o artista revelou que já faliu duas vezes e que já perdeu uma quantia de mais de 20 milhões de reais em jogos.

Um dos motivos de ter que iniciar sua vida no zero foi o vício com jogos. “Eu tenho problema com jogo, tenho certeza que sou viciado. Se eu entrar numa partida de jogo, vou jogar até falir de novo. Eu admito que, se eu entrar num jogo, vou perder tudo. Se eu entrar num jogo de Poker, vou querer ir até o final, vou achar sempre que vou ganhar e vou perder tudo”, falou.

O cantor então revelou a quantia perdida. “Há 20 e tantos anos, eu acredito que, trazendo para a matemática de hoje, mais de R$ 20 milhões foram perdidos. Foram seis apartamentos, oito terrenos. Eu tinha uma loja de videogame, fábrica de costura, licença de táxi — que na época era bem cara —, eu tinha oito, além de muitas outras coisas. Fui vendendo tudo para pagar agiota. Além de ter perdido tudo, ainda fiquei devendo para agiotas, inclusive para Albano Reis, que era deputado. Fiquei devendo dinheiro”, detalhou ele.

O vício era tão intenso que o artista comentou que preferia jogar a ficar com mulheres. “Então, gente, corrida de cavalo é um negócio muito sério, porque não é uma brincadeira barata, é uma brincadeira cara. Você ganha uma vez, acha que ganhou e vai lá e aposta de novo. Você faz uma jogada foda, e logo perde, e não sente que as perdas são muito maiores do que o que você de fato faturou. Foi assim que perdi tudo”, alertou.

Aos 50 anos, o cantor Latino já tem 25 anos de carreira. O famoso iniciou em 1994 quando lançou seu primeiro álbum.

