Latino tem mansão luxuosa penhorada para sanar dívida de mais de R$ 530 mil

O cantor Latino teve a residência apreendida pela justiça após seis anos na inadimplência

Eita! Parece que a situação não está favorável para Latino (50). Na última semana, o cantor foi condenado a pagar uma indenização que ultrapassa R$530 mil, para quitar as mensalidades atrasadas do condomínio de luxo em que vive na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com o caso na justiça desde 2016, recentemente o juiz determinou a penhora do imovel para assim o artista acertar as mensalidades que estão em aberto e sanar a dívida.

Além da residência, o cantor também teve a conta bancária penhorada por 30 dias. O processo contra Latino foi divulgado oficialmente pelo colunista, d'O Globo.

AMOR!

Recentemente, Latino completou 50 anos de vida e para celebrar a data especial, o artista ganhou nas redes sociais uma declaração apaixonada da noiva, Raffa Rarbbie.

"Hoje é o dia dele! Do amor da minha vida. Que honra poder dividir a vida com você! Você é Luz! Você é o maior e melhor representante da 'vida'. Desejo que nosso Papai do Céu derrame chuvas de bençãos sobre a sua vida! Que o Universo te surpreenda, na mesma proporção que você surpreende o Universo! Você é benção, luz e raridade! Te amo muito e te admiro enormemente por tudo aquilo que já construiu e por tudo que estamos construindo!", iniciou ela.

"Você é uma pessoa rara! Você é o Universo amoroso que eu decidi viver! Conte sempre comigo meu amor! Somos um através do nosso amor. Te amo muito", completou.