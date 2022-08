Kylie Jenner rebate crítica de internauta nas redes sociais: “Ainda faço coisas normais”

A empresária Kylie Jenner foi criticada ao postar um vídeo de maquiagem em seu carro e rebateu o internauta nos comentários

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 16h39

Nesta última terça-feira, 31, Kylie Jenner (25) saiu em sua defesa após ser criticada por um vídeo que postou em seu Tik Tok.

Tudo começou no último sábado, 27, em que a estrela do reality-show The Kardashians publicou um vídeo fazendo uma resenha de maquiagem em seu carro.

O clipe não agradou um de seus seguidores, que publicando um vídeo criticando a mãe de Stormi. “Eu acho interessante porque você é uma bilionária, garota. Por que você está fazendo uma review no carro sendo que você mora em uma mansão ?”, questionou o internauta.

E neste dia 31, a filha de Kris Jenner (66) respondeu a provocação nos comentários. “[O vídeo] não é assim tão profundo ou calculado. Demorei cinco minutos para fazer. E sim, eu ainda dirijo e faço coisas normais”, comentou.

Kylie respondeu a crítica feita por um dos seus seguidores - Reprodução: TikTok

Reuniu a família!

Na semana passada, Kylie Jenner reuniu a mãe e as irmãs para o lançamento e expansão de sua linha de cosméticos.

Usando cores complementares, o clã Kardashian-Jenner foi muito elogiado pelos seguidores nas redes sociais pela foto em que posavam em frente ao stand da Kylie Cosmetics.