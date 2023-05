Kristen Bell revela machucado após apanhar de filha de oito anos durante jiu-jitsu

Atriz Kristen Bell aparece com nariz machucado por sua filha Delta, após treinarem juntas

Nesta terça-feira, 16, a atriz Kristen Bell (42) usou suas redes sociais para revelar um machucado que sofreu ao apanhar de sua filha mais nova, Delta, de apenas oito anos de idade. A loira mostrou alguns hematomas adquiridos na região do nariz após um treino intenso de jiu-jitsu com a pequena.

“Pequena lesão de Jiu-Jitsu... Levei algumas dentadas no nariz. Vou recuperar. Vocês deveriam ver o outro cara! (ela tem 8 anos, saiu do meu bucho, e tem grandes dentes afiados e salientes”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na postagem, Kristen aparece mostrando as novas marcas que tem em seu corpo após o treino de jiu-jitsu com Delta, como a mordida em seu nariz, mas levando na brincadeira, claro, não ficando brava com sua filha mais nova. Além de Delta, Kristen Bell também é mãe de Lincoln (10), frutos de seu relacionamento com o ator Dax Shepard (48), com quem é casada desde 2013.

Mesmo não tendo especificado os detalhes da lesão, alguns de seus seguidores foram aos comentários para falar um pouco de suas experiências parecidas sobre maternidade. “Alguns meses atrás, meu filho de 8 anos sentou-se abruptamente para me dar um beijo de boa noite no escuro e quebrou meu nariz”, apontou uma usuária. “Meu filho mais velho bateu a porta do carro enquanto eu ainda estava saindo. Acertou minha cara, quebrou meu nariz e deslocou um dedo. Eu também salvei esse mesmo filho de cair de cabeça enquanto corria na varanda. Ele ficou bem. Eu rasguei meu manguito rotador. Recebi apenas uma ligação de Dia das Mães”, brincou uma outra.

“Meu filho de apenas oito meses foi se inclinar para me dar um beijo, mas ao invés disso, me deu uma bela de uma cabeçada, me dando dois olhos roxos… ele é fofinho pelo menos”, relembrou uma outra usuária.