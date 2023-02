Kleber Bambam ostenta carro caríssimo: ‘Nem chegou no Brasil’

Primeiro campeão do Big Brother Brasil Kleber Bambam exibe carro milionário que comprou nos Estados Unidos

Na manhã desta sexta-feira, 3, o primeiro campeão do Big Brother Brasil Kleber Bambam (44) mostrou em suas redes sociais um vídeo de seu mais novo carro que comprou nos Estados Unidos: uma BMW X7 2023, avaliado em R$1 milhão.

“É isso aí, pessoal. Mais um sonho realizado em 2023. Comprei uma X7, lançamento, nem chegou no Brasil. E você que tem um sonho, acredite no seu sonho, só depende de você”, celebrou o bodybuilder que participou do BBB 1.

Bambam ainda aproveitou para fazer uma pequena tour pelo carro milionário, tanto na parte de dentro, quanto na parte de fora. O influenciador fitness já tinha comprado um outro carro milionário, uma Mercedes turbo amarela, que custa R$1,5 milhão, em 2021. Atualmente, o famoso mora em Miami, nos Estados Unidos, participando de competições de fisiculturismo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kleber Bambam 🇧🇷 🇺🇸 (@bambamoficial)



Kleber Bambam detona Arthur Aguiar em entrevista: "Está morto e enterrado"

Kleber Bambam detonou recentemente o campeão do BBB22 Arthur Aguiar. A fala foi em uma conversa com o campeão do "BBB 9" Max Porto, na noite da última terça-feira, 18.

"Pra mim, ele é um bobalhão, cara de cachorrinho. Pra mim, ele está morto, está enterrado, porque ele não tem moral nenhuma. Foi lá no camarim comigo no ('Programa' do) 'Faustão' e não fala nada com nada. Está boiando no meio da água, você vê que nem falam mais dele...", disse. E prosseguiu criticando. "O cara não respeita hierarquia, não respeita nada. É um bobalhão e acabou. Se alguém quiser falar isso pra ele, pode falar. É a minha opinião", disse.