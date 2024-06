Kleber Bambam diz que foi o maior fenômeno do BBB: "Fui muito grande"

No programa Papo Com Dani da RedeTV!, Kleber Bambam afirmou que se considera o maior "fenômeno" dentre todas as edições do reality

Durante uma participação no programa Papo Com Dani da RedeTV!,Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do BBB em 2002 e agora influenciador nas redes sociais, afirmou que se considera o maior "fenônomeno" dentre todas as 24 edições do reality show.

"Eu fui muito grande, já. Acho que quando ganhei o Big Brother, passou em todas as televisões. No mesmo dia que ganhei, eu fui para o Jô Soares de helicóptero. Ele ficou me esperando ao vivo, de madrrugada, começou 1h30 o programa dele. Olhando o Bambam 'produto', eu fui o maior fenômeno que teve no Big Brother, nas duas décadas, no geral", declarou.

E completou: "Quando eu ganhei o Big Brother, de popularidade.... Agora a luta do Popó também foi muito grande, absurdo. Mas ninguém, naquela época, era um cara 'estourado' como eu. Só ídolos, Ronaldo Fenômeno, quando ele botou o cabelo cebolinha, só cara assim que se destacou muito. Eu tenho a veia para o meio artístico. Mas de todos, quando eu ganhei o Big Brother, eu não vi igual estourar assim".

Kleber Bambam foi o vencedor do primeiro Big Brother Brasil, exibido em 2002. Sua relação com uma boneca, a Maria Eugênia, cativou o público durante o programa. Em 2013, ele retornou ao confinamento, porém desistiu após cinco dias. Atualmente, ele administra um canal no YouTube, onde compartilha vídeos relacionados ao universo da academia.

Popó e Bambam ganharam fortuna por luta

Recentemente, ele e Arcelino Popó Freitas se enfrentaram em uma luta que durou apenas 36 segundos. De acordo com o colunista Leo Dias, eles faturaram alto com a luta no evento Fight Music Show. O jornalista informou que Popó ganhou R$ 5 milhões após a vitória contra o rival. Enquanto isso, Bambam faturou R$ 6 milhões, valor que também incluiu o pagamento dos seus patrocinadores.