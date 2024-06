Ex-BBB Sarah Aline se emociona em encontro com princesa preta na Disney

"Isso me fez sentir pertencente", revelou a ex-BBB Sarah Aline ao falar sobre seu encontro com a princesa Tiana, de 'A Princesa e o Sapo'

Sarah Aline, ex-participante do BBB 23, está vivendo um dos momentos mais especiais de sua vida ao visitar os parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Realizando um sonho de infância, a influenciadora digital e psicóloga teve a oportunidade de conhecer a princesa Tiana, de 'A Princesa e o Sapo', a primeira princesa preta da companhia.

À CARAS Digital, ela falou sobre a emoção e o significado por trás desse momento. "Meu encontro com a princesa Tiana foi muito especial. Eu sabia que queria muito tirar uma foto com ela, uma princesa preta da Disney, mas não imaginava que isso iria me emocionar tanto. Na hora do nosso encontro, fiquei com os olhos cheios de lágrimas e a voz embargada porque me tocou em um lugar muito íntimo. Foi lindo ver uma princesa tão bem produzida, falando lindamente, me abraçando dentro de um castelo e sendo semelhante a mim", contou.

Sarah, que cresceu sem a presença dessa representatividade nos contos de fadas, contou que conhecer Tiana marcou muito mais do que um momento turístico. Para a influenciadora, foi uma celebração da diversidade e um reconhecimento da importância de se ver refletida em uma personagem que é exemplo de força e empoderamento.

"Na minha época, não havia essa representatividade, pois essas princesas foram surgindo com as novas gerações. E nesse encontro com a Tiana, por exemplo, entendi a importância da representatividade sendo sentida. Sabemos o quanto a representatividade é importante, mas sentir o impacto positivo disso é perceber que me emocionei quando uma princesa muito semelhante a mim disse: 'I like your hair' (eu amo seu cabelo). Isso me fez sentir pertencente", completou.

Confira:

Sarah Aline com a princesa Tiana - Foto: Divulgação

Sarah Aline com Tiana - Foto: Divulgação

