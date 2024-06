Gabi Luthai fala sobre perda de peso pós parto: "Já perdi todos os quilos"

Em suas redes sociais, Gabi Luthai e aproveitou para conversar com seus seguidores sobre perda de peso pós parto nesta terça-feira, 17

Na noite desta terça-feira, 18, Gabi Luthai decidiu finalizar fazendo um treino de bike, e aproveitou para conversar com seus seguidores em seu Instagram sobre perda de peso pós parto. Depois do treino na bike indoor, Gabi mostrou o look escolhido para o momento.

Antes, a cantora abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores, e disse que já perdeu todos os quilos que ganhou na gestação. A cantora é mãe do pequeno Pietro, de dois meses, fruto de seu casamento com Teo Teló. Durante a gestação, a influenciadora contou que ganhou cerca de 14kg, porém já conseguiu eliminar eles com ajuda de acompanhamento médico:

"Faço acompanhamento nutricional com a @clinicaseven. Já perdi todos os quilos que ganhei na gestação, porém, composição corporal está longe de ser o que era antes", explicou.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente a cantora foi às redes sociais e explicou que ainda possui um pouco de flacidez, uma vez que sua barriga cresceu bastante durante a gestação. "Temos flacidez e um pouquinho de gordura também. Até minha escoliose ficou um pouquinho mais ressaltada, antes dava pra ver, mas não tanto", iniciou ela.

"Eu tô mais larga do que costumava ser. Quando eu engravidei, estava no meu melhor corpo. Então quando alguém pergunta se [o corpo] já voltou, não voltou. E está tudo bem. Ganhei quase 14 quilos, o que basicamente dá tipo 30% do meu peso e eu sou uma pessoa baixinha", completou a influenciadora.

Gabi Luthai desabafa sobre pressão em se tornar mãe após os 30 anos

A cantora Gabi Luthai usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 10, para fazer um desabafo com seus fãs. Em conversa com seus seguidores, a esposa de Teo Teló, irmão de Michel Teló, falou sobre a pressão para se tornar mãe após completar 30 anos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus fãs. E um de seus seguidores logo lhe questionou sobre o tópico. "Como explicar o caos dos 30 anos e ter que se decidir logo entre querer ou não ser mãe?", escreveu o internauta.

Sincera, Gabi, que recentemente se tornou mãe de Pietro, primeiro filho do casal, desabafou sobre como o tempo é ingrato com as mulheres. Além disso, ela ainda compartilhou uma reflexão que teve sobre sua carreira e relacionamento recentemente; confira detalhes!