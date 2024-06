Regina Casé presta comovente homenagem no aniversário da filha: "Minha mestra"

Nas redes sociais, a atriz Regina Casé escreveu uma bela homenagem no aniversário da filha mais velha, Benedita, que completou 35 anos

Regina Casé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha, Benedita, que completou 35 anos de vida nesta quarta-feira, 19. A jovem é fruto de seu antigo relacionamento com o artista plástico Luiz Zerbini.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou várias fotos da herdeira, incluindo alguns de quando ela era criança, e rasgou elogios para ela. "Benedita é a mulher mais bonita que existe. A mulher mais sábia que eu conheço. A mais sexy. A mais firme. A mais suave", começou.

"Ela é uma rocha de integridade. Ela é boa no sentido mais bonito da bondade… Vendo todas essas nossas fotos antigas, sinto que nossa união sempre foi intensa, profunda… Na alegria e na tristeza cada vez mais juntas", acrescentou a artista.

Casé completou o texto se declarando. "Minha filhinha linda hoje é a mãezinha do Brás e um pouco minha mãe também. Minha mestra. Meu amor por você só cresce… Ter gerado e criado uma maravilha dessas pro mundo é meu orgulho e minha maior benção! Feliz aniversário @beneditazerbini! Sua mãe te ama demais!", finalizou.

Confira:

Aniversário do filho caçula

Em maio, Regina Casé encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma bela homenagem ao filho caçula, Roque, que completou 11 anos de vida. No Instagram, a atriz postou uma sequência de cliques mostrando o aniversariante desde quando ele tinha apenas 1 aninho, e escreveu uma linda mensagem para comemorar seu novo ciclo.

"E hoje… 11!!!!!! Corre pra ver esse carrossel de amor com uma foto pra cada um desses 11 anos! Onze anos desse que, pra mim, continua um bebezinho que cabe dentro do meu vestido. Que consigo levantar com as pernas. Que carrego na carcunda. Que nado com ele nas costas. Que dorme comigo rente que nem pão quente. Que é o meu carrapatinho. Que não deixa eu beijar muito a barroquinha que ele tem no queixo. Que dança comigo, que dá risada, que faz birra. Que quando eu pergunto quem é o meu amor e, ele tá quase dormindo, responde levantando só um dedinho. Que... mudou a minha vida. Roque, a mamãe te ama muito!", escreveu. Confira a publicação!