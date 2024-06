Justin Timberlake possui problemas com abuso de álcool, diz fonte

Segundo fonte próxima ao cantor, Justin Timberlake, que recentemente foi preso por dirigir embriagado, possui problemas sérios com abuso de álcool

O cantor e ator Justin Timberlake foi preso na última terça-feira, 18, após ser flagrado dirigindo embriagado em Nova York. Após pegar os fãs de surpresa, uma fonte próxima ao famoso revelou que ele possui problemas com abuso de substâncias.

Segundo o site Page Six, isso não é uma novidade para quem está próximo de Timberlake. A fonte revelou que o cantor tem consumo exagerado de álcool e maconha há anos. "Não é segredo. Todo mundo sabe", disse o informante. "Ele tem um problema real com a bebida, muita maconha - mas sobretudo um grande problema com álcool. E ele vem escondendo e mascarando isso há anos", revelou.

A fonte ainda disse que o problema se agravou recentemente. Isso porque Justin teria passado por um período difícil após o lançamento da biografia de Britney Spears, que revelou os bastidores de sua relação com a cantora, incluindo o aborto de um bebê fruto desse relacionamento.

No entanto, mesmo com esse problema, Justin Timberlake ainda sim entrará em turnê mundial em breve, a 'Forget Tomorrow'. "É uma coisa real. O problema dele com a bebida é visível, mas empurraram essa turnê para ele. Justin tem vivido em um lugar muito sombrio", contou a fonte.

O que aconteceu com Justin Timberlake?

O cantor Justin Timberlake foi preso pela polícia de Nova York na última terça-feira, 18, após ser pego dirigindo embriagado. Segundo a revista People, ele ultrapassou o sinal vermelho e não conseguia dirigir dentro da faixa. No entanto, ele foi liberado horas depois após audiência de custódia.

As fontes do site informaram que ele parecia chateado durante a audiência e a esposa dele, Jessica Biel, não foi até a delegacia para buscá-lo. O artista foi visto apenas com seu advogado.

Em um comunicado oficial, a polícia informou o que aconteceu. “Em 18 de junho de 2023, à 0h37, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi visto dirigindo uma BMW 2025 em direção ao sul da Madison Street, não conseguiu parar em um sinal vermelho e não conseguiu manter sua faixa de direção. Uma solicitação para parar foi iniciada por um policial e, após investigação, foi determinado que o Sr. Timberlake estava dirigindo embriagado. Ele foi preso e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tribunal de Justiça e libertado”, informaram.