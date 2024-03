Kim Kardashian estaria vivendo romance com jogador de futebol americano e chegou a passar festa pós-Oscar com o novo affair; saiba quem é!

O romance está no ar para Kim Kardashian! Segundo a revista People, a empresária estaria vivendo um romance com o jogador de futebol americano Odell Beckham Jr, do Baltimore Ravens. Os dois teriam ficado muito próximo na festa pós-Oscar da Vanity Fair e aumentando os rumores de affair.

Segundo uma fonte próxima da socialite, ela e o atleta tentaram não deixar o romance na cara, mas estava claro que os dois estavam juntos na festa. "Não havia muitas demonstrações de carinho, como alguns dos outros casais, mas havia muitos toques, e eles ficavam próximos um do outro o tempo todo. Eles tiveram o cuidado para não exagerarem muito, mas houve muita química e eles foram embora juntos", disseram.

O veículo ainda disse que o Odell se juntou a Kim e sua família, que conversaram com vários famosos ao longo da noite. "Kris [Jenner] chegou lá mais cedo e se sentou em um lounge com vários sofás. Ele e Corey [Gamble] chegaram antes de qualquer membro de sua família, e ela estava no telefone e claramente guardando lugar para quando todos chegassem", contou a fonte, que ainda revelou quais famosos estavam com a família Kardashian-Jenner na festa.

"Kendall [Jenner], Kylie [Jenner] e Kim chegaram por volta de 30 minutos a uma hora depois, e elas todas se juntaram a Kris e alguns de seus amigos. Jeff Bezos e Lauren Sánchez estavam com eles, e Serena Williams. Era como um clube de bilionários", disse o informante, que ainda mencionou o encontro entre Kim e a atriz Lindsay Lohan.

Os rumores entre Kim Kardashian e Odell Beckham Jr se iniciaram em setembro de 2023, quando a revista People afirmou que os dois estavam "saindo juntos" e se conhecendo melhor. Desde então, os dois foram vistos em diversos eventos, como em uma festa durante o Super Bowl 2024, em fevereiro.

Anteriormente, Kim foi casada com o rapper Kanye West, com quem ela teve quatro filhos: North, de 10 anos, Saint, de 7, Chicago, de 5, e Psalm, de 4. Divorciados desde fevereiro de 2021, a empresária chegou a viver um romance com o comediante Pete Davidson após o término do casamento.