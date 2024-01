Kevinho comemora última quimioterapia da mãe: "Mais uma etapa vencida"

Nas redes sociais, o cantor Kevinho contou que sua mãe, que está em tratamento contra um câncer de mama, realizou sua última quimioterapia

O cantor Kevinho usou as redes sociais para dividir uma ótima notícia com seus seguidores. Nesta quarta-feira, 10, sua mãe, Sueli Azevedo, que está em tratamento contra um câncer de mama, realizou sua última quimioterapia.

No feed do Instagram, o artista postou algumas fotos da mãe no quarto do hospital e celebrou mais uma etapa vencida. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Mais uma etapa vencida nesse processo, a última quimioterapia da minha rainha foi realizada hoje e com sucesso, graças a Deus! O processo ainda é longo, porém a parte mais dolorosa já acabou e a CURA já é uma realidade. Deus é fiel", escreveu ele na legenda da publicação.

No mês passado, Sueli contou nas redes sociais como descobriu a doença. "A fé é a coisa que te sustenta. Foi através do sonho que eu descobri. Eu não tinha dores, não tinha sintomas nenhum. Eu sonhei que estava apalpando a mama esquerda e, quando eu coloquei a mão, eu senti uma dor profunda e acordei assustada. E aquilo ficou na minha cabeça, me martelando. Eu liguei para a minha filha e ela falou: 'Marca a médica, mãe'. Eu marquei, depois de uns quatro dias, eu fui na médica e contei que foi através de um sonho. Eu sentei lá e ela foi fazer o toque. Estava aqui embaixo. Ela apalpou, sentiu o nódulo e começou todo processo. Não foi fácil quando eu recebi o diagnóstico de câncer. Não é fácil, passam coisas horríveis na cabeça da gente. Só depois que a gente vai entender [...]", disse ela.

Kevinho comove ao exibir reação da mãe ao ver que o esposo raspou o cabelo

O cantor Kevinho emocionou ao mostrar um vídeo da mãe, Sueli Azevedo, que está tratando um câncer de mama, vendo o marido de cabeça raspada para acompanhá-la no processo após ela perder os fios no tratamento.

O funkeiro postou o vídeo do momento em que ela viu o esposo sem cabelo e ficou bastante comovida com a atitude. "Reação da minha rainha ao ver que meu pai também raspou o cabelo! Linda", publicou o famoso. Confira!