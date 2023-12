Kevinho comove ao exibir reação da mãe ao ver que o esposo raspou o cabelo

Cantor Kevinho comove ao mostrar que o pai raspou o cabelo após mãe do artista perder os fios por conta do tratamento contra o câncer

O cantor Kevinho emocionou ao mostrar um vídeo da mãe, Sueli Azevedo, que está tratando um câncer de mama, vendo o marido de cabeça raspada para acompanhá-la no processo após ela perder os fios no tratamento.

Nesta quarta-feira, 20, o funkeiro postou o vídeo do momento em que ela viu o esposo sem cabelo e ficou bastante comovida com a atitude. "Reação da minha rainha ao ver que meu pai também raspou o cabelo! Linda", publicou o famoso.

Para quem não sabe, a mãe de Kevinho descobriu um câncer de mama nos últimos meses e contou como foi que percebeu a doença. “A fé é a coisa que te sustenta. Foi através do sonho que eu descobri. Eu não tinha dores, não tinha sintomas nenhum. Eu sonhei que estava apalpando a mama esquerda e, quando eu coloquei a mão, eu senti uma dor profunda e acordei assustada. E aquilo ficou na minha cabeça, me martelando. Eu liguei para a minha filha e ela falou: ‘Marca a médica, mãe’. Eu marquei, depois de uns quatro dias, eu fui na médica e contei que foi através de um sonho. Eu sentei lá e ela foi fazer o toque. Estava aqui embaixo. Ela apalpou, sentiu o nódulo e começou todo processo”, disse ela.

Mãe de Kevinho fala do tratamento

Após sofrer a queda do cabelo durante a quimioterapia, ela apareceu careca e contou que o tratamento ainda não terminou, mas tem fé na cura. "É um processo. Estou passando por ele tranquilamente, com muita fé em Deus. Com certeza eu tenho mais etapas para passar, mas fortalecida. Logo eu vou estar brincando, fazendo tudo que eu gosto. Agora, com o efeito da quimio, às vezes a perna fica bamba, você fica com vários sintomas, dias bons, dias não tão bons, mas a gente tem que persistir e acreditar. Tem cura”, afirmou.

Por fim, ela agradeceu pelo carinho que está recebendo dos fãs do filho. "Eu vim agradecer a todo carinho que eu venho recebendo depois da homenagem do meu filho, que foi tanta emoção para mim que fiquei sem palavras, sem ação e passava um filme na minha cabeça naquele momento. Quero agradecer a todo o apoio que vocês estão me dando, isso me fortalece ainda mais. Eu estou aparecendo aqui carequinha para vocês porque isso é uma fase, vai passar. A gente tem que acreditar, tem cura, e vocês têm que fazer o diagnóstico. Façam o diagnóstico precoce, porque tem cura. A gente tem que cuidar do nosso corpo, que é o nosso bem maior. A minha família da muita força para mim, é o que nos sustenta diariamente, é o carinho da nossa família, apoio de amigos, apoio de pessoas que a gente nem conhece. A palavra tem força, isso que vocês emanam para nós só nos fortalecem", afirmou.