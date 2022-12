Kerline Cardoso dá repaginada em visual e aposta em cabelo mais curto

Influenciadora Kerline Cardoso decide mudar visual de seus cabelos e choca seguidores

Nesta terça-feira, 6, a influenciadora Kerline Cardoso (30) decidiu mudar o visual antes de dar sequência aos dias de festa da Farofa da Gkay. A morena apareceu com look repaginado, com fios mais curtos e adotando uma franja.

Tudo aconteceu em Fortaleza mesmo, no Ceará, onde o evento mais esperado do ano por subcelebridades de internet está acontecendo. O Hairstylist Joaquim Ferraz foi o responsável pela repaginada na morena. “A popis tá diferente”, escreveu Kerline na legenda da publicação que fez em seu Instagram.

Em seus comentários, os seguidores encheram de elogios para a 11ª eliminada do reality show rural A Fazenda 14. “Linda”, “Amei”, “Amei o novo visual”, “Chocada”, “Perfeita”, “Amei a franjinha”, foram alguns dos comentários deixados por seus fãs e amigos.

Veja a publicação de Kerline Cardoso mostrando sua mudança de visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KERLINE (@kerline)

Boa forma!

Na última terça-feira, 29, Kerline deixou seus seguidores babando ao publicar fotos apenas de biquíni em suas redes sociais. Na foto, a ex-Fazenda deixou à mostra a sua barriga chapada e as curvas impecáveis ao posar com um modelito estiloso e com amarração na cintura. Além disso, ela colocou um lenço no cabelo com as cores da bandeira do Brasil.