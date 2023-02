Kendall Jenner posa com biquíni mínimo e fãs repararam em photoshop

Os fãs da modelo não deixaram passar e comentaram sobre a gafe no Instagram da modelo

A modelo Kendall Jenner (27) está sendo acusada de uso de Photoshop em uma foto ousada compartilhada em seu Instagram. Na foto a modelo está ajoelhada, com os cabelos molhados, em frente a uma duna, enquanto posa em um biquíni da espessura de uma fita.

No entanto, apesar do look sexy, o que chamou atenção foi a mão gigante da modelo. Segundo alguns de seus seguidores, trata-se de mais uma falha de Photoshop protagonizada pela top model do clã Kardashian-Jenner. Ao tentar “esticar” seu corpo, Kendall teria acabado alongando sua mão.

“E essa mão enorme?”, perguntou uma pessoa no espaço de comentários do post. “Eu sou uma mulher bem alta, mas minha mão jamais foi assim…”, afirmou outra. “Imagine o tamanho das luvas dela”, brincou uma terceira. “Fala sério! Olha essa mão!”, exclamou mais alguém.

Na legenda do post ela deixou uma mensagem enigmática, prometendo algum anúncio em um futuro próximo: “31 horas”. Ela ainda incluiu no mesmo post outros registros em roupa de banho, em uma praia e também próxima a uma piscina, além de uma foto com um look em tons alaranjados.

Apesar dos vários comentários fazendo piada com a suposta distorção, o post também está repleto de elogios e mensagens carinhosas de amigos e familiares. “Você é perfeita”, escreveu a mãe da modelo, a empresária e socialite Kris Jenner. Já a atriz Addison Rae afirmou: “O meu post preferido”.

