Kelly Key revela fato inusitado em show e detalhe chama atenção: "Me perdi"

Kelly Key compartilhou um episódio inusitado que viveu após um show e os internautas não deixaram de notar o abdômen definido da artista

Com mais de 20 anos de carreira, Kelly Key tem muitas histórias para contar. Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um episódio inusitado em que duas crianças desconhecidas acabaram em sua van após um show. Os internautas ficaram surpresos com o ocorrido, mas também não deixaram de notar o abdômen definido da artista.

"Vou contar do dia que, no auge da carreira de shows, eu quase levei duas crianças para casa. Eu estava fazendo um show em um trio elétrico, mais de 40 mil pessoas. Acabou, eu entro na van, a equipe toda também e atrás deles, duas crianças: uma de 5 anos, outra de 3. Como essas crianças entraram na van? No meio da confusão, gente, ela foram parar lá dentro", iniciou a artista.

"Quem jogou? Mãe? Pai? Não sei. A gente seguiu para o hotel com as crianças, olhei para a equipe e disse: "E agora, o que a gente vai fazer?". Fiquei com elas na recepção até esperar uma mãe chegar. A questão era: elas eram muito pequenas, não sabiam escrever, nem o número da mãe, nem falar direito Como eu ia encontrar a mãe dessas crianças?", continuou a cantora.

"Minha solução foi pedir para que elas desenhassem a rua delas. Eu comecei a perguntar o que tinha perto da casa delas e foi aí que a gente chegou, finalmente, na mãe. Elas me contaram que tinha uma padaria famosa na cidade do lado da casa delas. O pessoal da recepção do hotel foi até a padaria, encontra a casa das crianças e chama a mãe delas. Não sei quem ficou mais feliz: as crianças ou eu, porque já estava imaginando a responsabilidade que era ficar com elas ali", encerrou Kelly Key.

Abdômen chama atenção

Nos comentários, os internautas elogiaram a forma física da cantora. "Tá, agora vou ter q assistir novamente porque me perdi no abdômen dela...", escreveu uma, que arrancou risadas de Kelly Key. "Depois que apareceu o abdômen, eu não prestei atenção mais na história. Vou assistir ao vídeo de novo", disse outro. "Eu olhei mesmo foi o abdômen dela sarado! Sonho de toda mulher ficar assim", disse uma terceira. "Mulher, cada dia mais linda" O tempo está fazendo muito bem pra você", disse outra.

Veja a publicação: