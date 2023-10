Kayky Brito deixa duas pessoas de fora de agradecimento e dá o que falar. Saiba quem!

Saiba quais foram as duas pessoas que Kayky Brito não citou em seu agradecimento após ter sido atropelado

O ator Kayky Brito surpreendeu os fãs ao gravar o seu primeiro vídeo após ter sido atropelado e deixar o hospital. Em recuperação na casa da família, ele apareceu sorridente e mostrou que está bem ao fazer um vídeo de agradecimento. Porém, um detalhe chamou a atenção: O ator não citou o nome de duas pessoas que foram muito faladas durante a internação dele.

Os internautas perceberam que Kayky Brito não falou os nomes do ator Bruno De Luca e também de Tamara Dalcanale, que é a mãe do seu filho, Kael. No vídeo, o ator citou o motorista que o atropelou e o socorreu, os bombeiros, os seus pais, a irmã e o cunhado, mas deixou de fora o amigo que estava com ele no quiosque na noite do acidente e também a mãe do seu filho.

Enquanto Kayky Brito estava internado, a presença de Bruno De Luca ao lado dele no quiosque na noite do acidente teve grande repercussão na internet por causa de vídeos daquela noite e Bruno chegou a prestar depoimento em uma delegacia. Por sua vez, Tamara fez posts sobre a recuperação de Kayky Brito ao longo da internação dele, mas ela voltou para Curitiba, onde mora, logo após ele receber alta hospitalar.

Em seu vídeo, Kayky Brito disse: "Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que me mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver! E viver como se não houve amanhã, porque viver é um milagre. O lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. está tudo bem, vamos que vamos”.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.