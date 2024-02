Kayky Brito compartilha registros de sua recuperação após acidente

O ator Kayky Brito, que sofreu um acidente em setembro de 2023, mostrou partes de sua sessão de fisioterapia nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 9, o ator Kayky Brito publicou registros de sua sessão de fisioterapia em seu perfil oficial no Instagram. Ele está se recuperando de um atropelamento que sofreu em setembro do ano passado e revelou recentemente que está passando por situação emocional delicada durante a recuperação.

No vídeo compartilhado em seus stories, o artista aparece sentado fazendo um exercício de fortalecimento. "Recuperando...", escreveu ele na legenda.

Os fãs e amigos frequentemente enviam mensagens de carinho para Kayky por meio dos comentários nas redes sociais. "Alegria ver uma pessoa que não poderia está mais conosco correndo novamente,bem vindo novamente a essa vida maravilhosa!", disse um internauta. "Esse rapaz tem que agradecer a todo momento o milagre que ele recebeu", afirmou outro. "Como é bom te ver assim, meu querido! Você tá ótimo", disse o autor Daniel Ortiz.

Kayky Brito fica horas dentro de carro para reencontrar o filho

O ator Kayky Brito viveu um momento especial nos últimos dias ao reencontrar seu filho, Kael, de 2 anos, fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. O artista contou que fez uma viagem longa de carro para rever o menino pessoalmente, já que o ator mora no Rio de Janeiro e o filho vive em Curitiba com a mãe.

Kayky contou que está impedido pelos médicos de viajar de avião por causa de sua recuperação do atropelamento que sofreu em setembro de 2023. Com isso, ele encarou 13 horas de viagem de carro para chegar até o filho.

Nas redes sociais, ele mostrou uma foto com o menino no colo e falou sobre a viagem especial. “Retrato do dia 28 de janeiro. Papaizão te ama! (Imagino que soa para vocês como um papai-babão) É que não estou permitido voar de avião (tomara que seja temporário isto) mas andar de carro posso, pela estrada fui ao seu encontro. 13 horas de estrada foi uma sensação de 1 hora. Vale muito! Te amo”, disse ele.