Kate Winslet confessa hábito anti-higiênico nas gravações de Titanic

A atriz Kate Winslet revelou prática comum e nada higiênica que fazia durante as gravações do filme Titanic; saiba mais!

Parece que nem tudo é um mar de rosas em Hollywood! A atriz Kate Winslet revelou hábitos que tinha nos sets do filme Titanic que fazem qualquer um torcer o nariz.

Em recente entrevista à edição norte-americana da Rolling Stone, a estrela confessou que ela e seu amigo, o ator Leonardo DiCaprio, tinham um hábito anti-higiênico durante as gravações do longa de 1997. Segundo a atriz, os dois desenvolveram o costume de fazer xixi dentro do tanque que água que realizavam as cenas.

"Sim, confesso que às vezes fazia xixi naquela água. Porque eu queria acertar. Você não queria ter que sair e ir ao banheiro, o que levaria meia hora com espartilhos e vestidos e todo esse tipo de coisa. Então, sim, eu fiz xixi. Quero dizer, é o mesmo com uma piscina - você realmente sabe o que há nela?", revelou Winslet.

A confissão veio logo depois do diretor James Cameron, que dirigiu o filme Titanic nos anos 90, ter sido apontado uma pessoa difícil de se trabalhar. Há rumores em Hollywood que indicam que o cineasta supostamente sobrecarregava seu elenco e sequer permitia pausas para ir ao banheiro, o que explicaria o hábito de Kate Winslet.

James Cameron afirma que buscas pelo submarino desaparecido foram uma farsa

Para James Cameron, o cineasta que foi o diretor do filme Titanic (1997), as buscas pelo submersível desaparecido no último mês foram uma farsa. Foi isso que o diretor afirmou em entrevista à BBC no dia 23 de junho.

Cameron acredita que as autoridades sabiam da morte dos tripulantes foi confirmada quando o submarino perdeu o contato com a superfície: "Não houve buscas. Quando eles finalmente conseguiram [colocar] um equipamento lá embaixo, que poderia atingir a profundidade, eles o encontraram em poucas horas. Provavelmente dentro de minutos”, declarou o diretor.

"A parte eletrônica do submersível falhar, o sistema de comunicação falhar e o transponder de rastreamento falhar simultaneamente é porque o submersível se foi", disse o diretor. "Para mim, não havia dúvida. Eu sabia que o submersível estava exatamente abaixo de sua última posição conhecida”, adiciona.

Em outra entrevista, Cameron deu sua opinião sobre a tragédia como um membro de longa data da comunidade de mergulho, que fez 33 viagens ao Titanic: "Já estive lá muitas vezes… Conheço muito bem o local do naufrágio… Entendo os problemas de engenharia associados à construção deste tipo de veículo e todos os protocolos de segurança", afirmou.