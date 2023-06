Diretor de Titanic, James Cameron, afirma que buscas pelo submarino desaparecido foram uma farsa

De acordo com James Cameron, as autoridades sabiam da morte dos tripulantes no início das buscas

Para James Cameron, o cineasta que foi o diretor do filme Titanic (1997), As buscas pelo submersível desaparecido na última semana foram uma farsa. Foi isso que o diretor afirmou em entrevista à BBC na última sexta-feira, 23.

Cameron acredita que as autoridades sabiam da morte dos tripulantes foi confirmada quando o submarino perdeu o contato com a superfície: "Não houve buscas. Quando eles finalmente conseguiram [colocar] um equipamento lá embaixo, que poderia atingir a profundidade, eles o encontraram em poucas horas. Provavelmente dentro de minutos”, declarou o diretor.

"A parte eletrônica do submersível falhar, o sistema de comunicação falhar e o transponder de rastreamento falhar simultaneamente é porque o submersível se foi", disse o diretor. "Para mim, não havia dúvida. Eu sabia que o submersível estava exatamente abaixo de sua última posição conhecida”, adiciona.

Em outra entrevista recente, Cameron deu sua opinião sobre a tragédia como um membro de longa data da comunidade de mergulho, que fez 33 viagens ao Titanic: "Já estive lá muitas vezes… Conheço muito bem o local do naufrágio… Entendo os problemas de engenharia associados à construção deste tipo de veículo e todos os protocolos de segurança", afirmou.

James Cameron comparou a tragédia com o Titanic

Em entrevista à ABC News o diretor de cinema também falou sobre as ressalvas que a comunidade tinha em questão a segurança com os passageiros do submarino: “Vários dos principais players da comunidade de engenharia de submersão profunda até escreveram cartas para a empresa, dizendo que o que eles estavam fazendo era muito experimental para transportar passageiros e que precisava ser certificado.”

“Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic”, declarou o diretor de cinema, “Para nós, é uma tragédia muito semelhante, onde os avisos foram ignorados. Acontecer exatamente no mesmo local com todos os mergulhos que estão acontecendo ao redor do mundo, acho incrível. É realmente muito surreal”.