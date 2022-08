Karine Garonce e o sucesso do CC Lips

Conhecida como a Rainha dos Lábios, Karine Garonce se apaixonou pelo universo da beleza desde muito pequena. Desde pequena já ajudava sua família como assistente de um salão de beleza, depois foi maquiadora e ainda atuou na área de educação técnica de cosméticos.

Permaneceu em contato com a estética até se apaixonar pela micropigmentação. Atualmente, é master trainer no setor, com vasta experiência e procedimentos feitos com exclusividade para este campo.