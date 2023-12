Junior sofreu com transtornos psicológicos: 'Superar'

Junior falou sobre ter sofrido com síndrome do pânico e princípio de depressão em participação no Mais Você nesta segunda-feira, 25

Junior falou sobre ter sofrido transtornos psicológicos em participação no Mais Você nesta segunda-feira, 25. Ele lembrou as inseguranças que o acompanharam por muitos anos. De acordo com o artista, após o fim da dupla com Sandy, ao contrário da irmã, o processo para sua descoberta como cantor foi lento. "Superar."

A dupla Sandy e Junior chegou ao fim em 2007, após 17 anos de carreira, porque os irmãos sentiram que precisavam seguir novos caminhos. Ana Maria Braga mostrou o anúncio que os irmãos fizeram durante participação no Domingão do Faustão naquele mesmo ano. "Foi difícil entender o que era isso, o que estava acontecendo. Era uma certeza muito grande, um movimento certo. Não imaginava o que viria pela frente e, olhando para trás, estávamos certinhos", disse o filho de Xororó.

Ele ainda contou que passou por um período turbulento sobre sua carreira como cantor. "Eu tive um princípio de depressão, tive síndrome do pânico, foi uma fase muito difícil, de muita análise, para poder superar e entender o que estava acontecendo comigo. Para mim, eu era uma pessoa que estava muito bem, levava as coisas com leveza. E aí de repente veio tudo de uma vez."

“Foi importante se desfazer desse trabalho para abrir espaço nas nossas vidas para outras coisas. A gente tinha muitas vontades e havia a necessidade desse rompimento. E, de lá para cá, foi um caminho cheio de aventuras. Foi muito bom para a construção da minha maturidade, da vida adulta", completou Junior. Depois do fim da dupla, ele se envolveu com outros projetos, como a banda Nove Mil Anjos, Dexter, Soul Funk Trio. Atualmente, está lançando um álbum solo com 10 faixas autorais. Em outubro, foi lançada a primeira parte desse projeto, chamada Solo.

O fim da dupla foi citado no documentário A História, do Globoplay, que conta a história dos dois desde quando começaram a cantar juntos, em 1989, até o reencontro na turnê Nossa História, trinta anos depois, que movimentou o mercado de shows em 2019. "As músicas que eu cantava com 13 anos eram músicas de uma menina de 13 anos. Aos 20 anos, já era diferente. A gente tinha necessidade de evoluir como artista", disse Sandy na produção.