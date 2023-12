Junior Lima já fez desabafo sobre experiência como ator em documentário; relembre

Em 2020, Junior Lima abriu o coração e fez revelação sobre carreira como ator durante o documentário Sandy e Junior: A História

O cantor Junior Lima nunca negou que sua paixão sempre foi a música. Em 2020, o artista revelou durante o documentário Sandy e Junior: A História, do Globoplay, que apesar de ter diversos trabalhos como ator, ele não gostava muito do ofício.

"Nunca me senti muito à vontade atuando. Sempre foi uma coisa tipo: 'Ah, vamos lá'. Mas eu nunca me achei um bom ator", afirmou ele, que desde a infância fez participações em especiais em filmes, séries e até uma novela.

A primeira experiência de Junior como ator foi em 1997, quando ele esteve no elenco do filme O Noviço Rebelde, protagonizado por Renato Aragão. O sucesso da dupla com Sandy foi tão grande, que eles chegaram a estrelar uma série que durou por anos na TV Globo.

"Sempre foi aquela coisa meio: 'Ah, tá bom... Ficou bom? Ah, legal...'. Sabe, uma vergonhinha assim, porque você não tem muita segurança naquilo. Não é um território muito seguro pra mim", declarou o músico, que protagonizou o filme Acquaria, em 2003.

Ainda nos anos 2000, Junior também esteve no elenco da novela Estrela-Guia, que tinha Sandy como estrela principal. A situação acabou gerando uma sobrecarga no artista, que precisou segurar as pontas do seriado Sandy & Junior, já que a irmã precisou se afastar por alguns episódios para se dedicar a novela.

Diferente de Junior, Sandy afirmou que atuar sempre foi um sonho e ela se sentia realizada. "Era meu sonho. Quando era pequena, fazia cenas na frente do espelho, a Ruth e a Raquel [personagens da novela Mulheres de Areia, de 1993]", revelou.

Vale destacar que após Estrela-Guia, Sandy seguiu trabalhando como atriz em outras produções nacionais como na minissérie As Brasileiras, de 2012. Além dos filmes Mato Sem Cachorro (2013) e Quando Eu Era Vivo (2014). Enquanto isso, Junior deixou a carreira de ator de lado desde o filme Acquaria.